ATE convocó a un paro en los aeropuertos para el lunes: reclaman atraso en el pago de salarios en la ANAC

NACIONALES

ATE convocó un paro para el lunes 2 de febrero en reclamo por el atraso en el pago de salarios en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida, que podría paralizar la actividad en más de 27 terminales aéreas, amenaza con generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.

El conflicto estalló luego de que, según denunció el sindicato, el Gobierno decidiera “dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, advirtió Rodolfo Aguiar , secretario general de ATE, en un comunicado difundido en X. “La demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Gobierno”, advirtió

El gremio sostiene que la impugnación al acuerdo salarial surgió de un sindicato ajeno al convenio del sector y que, si no se cumple con las actas firmadas y se abonan los haberes como corresponde, el paro será total desde las 00 del lunes . La medida alcanzaría a trabajadores de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos , entre otros.

Según detalló ATE, la protesta afectaría a todos los vuelos , salvo los de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos. Además, el sindicato declaró el estado de asamblea permanente y anticipó que en las próximas horas podría iniciar un quite de colaboración y cese de tareas , lo que podría complicar aún más los servicios en la previa de la medida de fuerza.

“Desde ATE no vamos a permitir que la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento”, sostuvo Aguiar. El gremio responsabilizó a la ANAC y a la Secretaría de Transporte y Empleo Público por el conflicto y advirtió que el atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones “generan inseguridad y más precarización”.

Fuente: TN