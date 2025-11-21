Una adolescente de 18 años murió en un crucero y sospechan que su hermanastro la asesinó

INTERNACIONALES





Anna Kepner, una adolescente norteamericana de 18 años, abordó el crucero Carnival Horizon en Miami con destino al Caribe. Estaba acompañada de su padre, su madrastra y sus tres hermanastros. Lo que pretendían ser unas paradisíacas vacaciones familiares se convirtió en una tragedia cuando hallaron su cuerpo escondido en el camarote.

Según consignan The New Post y ABC News, la familia ensamblada partió el 2 de noviembre, rumbo a una estadía en altamar de seis días, con varias paradas en playas de aguas turquesas.

El 7 de noviembre, el anteúltimo día del viaje, Anna no bajó a desayunar a la cubierta, y su padre, Christopher Kepner, de 41 años, fue a buscarla en el camarote, pero no la encontró, y empezó a recorrer los distintos pisos de la gigantesca embarcación.

Lamentablemente Anna sí estaba en la habitación donde se hospedaban, pero Christopher no la encontró porque el cuerpo sin vida de su hija estaba debajo de la cama, tapado con varios chalecos salvavidas. Mientras él todavía recorría los pasillos, una empleada de limpieza hizo el devastador hallazgo.

¿Anna Kepner fue asesinada en el crucero en su propio camarote?: la hipótesis del crimen en altamar

Anna era originaria de Titusville, Florida, y estaba a punto de unirse al ejército. Presentó incluso las pruebas de admisión, donde aseguraba que esperaba ayudar a la comunidad a través de su carrera.

En diálogo con ABC News, allegados brindaron escuetas declaraciones, consternados por su repentina partida. Sus familiares la describieron como una "adolescente muy alegre", con gran vocación de servicio.

No era el primer viaje en crucero para la adolescente, que hace tan solo seis meses había disfrutado de otra estadía en altamar con sus abuelos paternos, con la misma compañía.

A raíz de las llamativas circunstancias y el hecho de que haya sucedido en aguas internacionales, se inició una investigación bajo la sospecha de homicidio.

La compañía de cruceros de lujo aseguró que colabora con la dependencia del FBI de Miami para que lleven a cabo todas las pericias, y brindó las grabaciones de las cámaras de vigilancia para determinar quiénes fueron los últimos en ingresar al camarote horas previas a la muerte de la joven.

Los investigadores están revisando los videos del barco y analizando los datos de las tarjetas electrónicas de acceso. También están examinando los registros del teléfono celular de la adolescente, y entrevistando a otros pasajeros, miembros de la tripulación, y a toda la familia Kepner.

El padre de Anna dijo que su hija le comentó que no se sentía bien la noche anterior a su fallecimiento, y regresó a su habitación antes de cenar. Luego todos se fueron a descansar y al día siguiente se desató la trágica cronología cuando ella no se presentó en el desayuno.

Luego de la autopsia, de la que aún se desconoce el informe preliminar y la causa de muerte, surgió un giro en la investigación. Según sugieren nuevos documentos judiciales, cuando avanzaron los interrogatorios hacia otros miembros de la familia ensamblada, descubrieron un conflicto legal de base que afectaba a todos los integrantes desde hacía varios meses.

El conflicto de la familia ensamblada, la clave para el FBI en el caso de Anna Kepner

Una moción de emergencia presentada en un caso de divorcio que involucra a la madrastra de Kepner, Shauntel Hudson, revela la tensión y el motivo de la separación del padre de sus tres hijos, Thomas Hudson.

Desde hace más de un año existía una complicada disputa por la tenencia entre la madrastra de Anna y su exmarido, con intercambio de escritos legales para obtener la custodia total de los dos hijos menores que comparten.

Shauntel acusó a su exmarido de abuso doméstico y físico contra sus dos hijos menores. Según los documentos, Thomas es objeto de una investigación activa del Departamento de Niños y Familias de Florida.

Al parecer, el padre de Anna, se involucró varias veces en este conflicto, y trató de mediar con el exesposo de su pareja, pero la situación empeoró con el correr de los meses y escaló incluso a la violencia física.

Una nueva audiencia que debía celebrarse esta semana se pospuso los registros judiciales hasta nuevo aviso. "Surgió una circunstancia extremadamente delicada y grave en la que la madre no podrá testificar en la audiencia en este momento", se afirma en la presentación judicial.

En este reciente documento se alega que se podría iniciar un caso penal contra uno de los hijos menores de Shauntel. Así se dio a conocer que el hermanastro de Anna actualmente es el principal sospechoso del FBI en la hipótesis del asesinato.

El joven de 16 años, que fue identificado con las iniciales "TH" en los documentos para proteger su identidad, permanece al cuidado de un familiar de su madre, mientras continúa la investigación.