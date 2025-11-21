MAR DEL PLATA: Una beba resultó herida tras un ataque a tiros en una vivienda

El silencio de la madrugada en Estación Chapadmalal se rompió ayer jueves por un hecho que provocó conmoción entre los habitantes de la localidad.

Una bebé de 18 meses fue herida de bala en una vivienda situada en la calle 32, entre las calles 5 y 7.

La menor, que se encontraba al interior del domicilio junto a su familia, sufrió el roce de un proyectil en el brazo izquierdo. El incidente abrió una investigación judicial y policial para esclarecer las circunstancias y el motivo detrás del ataque.

La madre de la víctima trasladó a la bebé por sus propios medios al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Batán, donde fue revisada por el personal médico.

Debido a la naturaleza de la herida, el equipo sanitario dispuso la derivación inmediata al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata (Hiemi), donde la niña quedó internada en observación.

Según indicaron fuentes médicas consultadas por el portal del diario La Capita, la pequeña se encuentra fuera de peligro y recibiendo seguimiento interdisciplinario.

Mientras tanto, personal de la Comisaría Octava y la Justicia local iniciaron una investigación para dar con el responsable y definir el contexto en el que ocurrió el episodio. El caso quedó a cargo de la fiscal Romina Díaz, quien supervisa los procedimientos en las primeras horas tras el hecho.

Los primeros indicios recogidos por la policía y la fiscalía apuntan a un joven de 20 años con antecedentes penales como presunto autor del ataque armado. El principal sospechoso mantiene un conflicto personal con la pareja de la madre de la niña, lo que estaría en el origen de la agresión, según confiaron fuentes de la investigación.

La misma persona ya había sido denunciada en ocasiones anteriores por hechos violentos similares. Según el informe, hace un tiempo efectuó disparos en otro domicilio como parte de una disputa personal. El prontuario del joven incluye, además, cargos por tentativa de robo tras intentar sustraer motocicletas de la vía pública utilizando distintas modalidades.

Efectivos de la Comisaría Octava trabajaron en la vivienda para recabar evidencias balísticas, tomar declaraciones a los testigos y reconstruir la secuencia del incidente. La fiscalía solicitó además registros de cámaras de seguridad del área y el relevamiento de posibles trayectorias del atacante tras huir de la escena.

El objetivo de la instrucción penal es determinar con precisión la dinámica del hecho, la cantidad y el calibre de los disparos, el tipo de arma utilizada y el grado de intencionalidad en la agresión. Por el momento, la investigación se encuentra en etapa preliminar y el sospechoso permanece prófugo.



