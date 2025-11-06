Un ciclista murió tras ser atropellado por una camioneta en la Ruta 11

NACIONALES

Un hombre murió el miércoles por la noche tras ser embestido por una camioneta Toyota Hilux mientras circulaba en bicicleta sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 212, en jurisdicción de Gualeguay. El impacto, ocurrido alrededor de las 20.23, fue de tal magnitud que, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia, el ciclista falleció en el lugar.

Según informó el medio Uno Entre Ríos, el conductor del vehículo detuvo su marcha tras el choque y dio aviso a las autoridades. En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios, junto con personal policial y médicos del Hospital San Antonio, quienes confirmaron el deceso de la víctima. Por el momento la identidad no fue oficialmente revelada, a la espera de la notificación a sus familiares.

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras los peritos de Criminalística realizaban las tareas de relevamiento y los procedimientos de rigor. Se efectuaron registros fotográficos y declaraciones testimoniales para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el choque, así como la velocidad y trayectoria de ambos vehículos al momento del impacto.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Gualeguay, que dispuso la autopsia correspondiente y la retención preventiva de los rodados para proceder con la realización de los peritajes mecánicos. La investigación judicial busca determinar las responsabilidades del accidente y establecer si existieron fallas humanas o factores externos que derivaron en la tragedia.

La Ruta Nacional 11, que conecta la ciudad entrerriana de Gualeguay con Paraná, es una de las arterias más transitadas del litoral y registró en los últimos meses un incremento sostenido de siniestros viales, muchos de ellos con consecuencias graves. De acuerdo con el medio Desde Entre Ríos, el martes pasado se produjo en ese mismo corredor un choque múltiple entre tres automóviles que, aunque no dejó víctimas fatales, volvió a encender las alarmas sobre las condiciones de seguridad y el mantenimiento de la traza.



