Se le cayó una olla con agua hirviendo a un bebé y está internado en grave estado

NACIONALES





La tragedia sigue persiguiendo la corta vida de un niño de tan solo un año de edad. Por cuestiones que tienen que ver con la justicia, la criatura está siendo criado por una de sus tías. La mujer se encontraba cocinando en una humilde vivienda ubicada en la zona rural del departamento San Rafael, en el sur de Mendoza.

En un descuido hizo caer una enorme olla de agua hirviendo sobre la pequeña víctima. A los gritos, la mujer pidió ayuda y logró ser llevada por vecinos hasta la guardia del hospital “Teodoro Schestakow”.

Allí le brindaron los primeros auxilios y los profesionales médicos lograron estabilizar al niño y en un primer informe confirmaron quemaduras en el 60% de su cuerpito. Lo ingresaron al servicio Terapia intensiva pediátrica.

Luego de una junta médica, resolvieron trasladarlo hacia el hospital “Dr Humberto Notti”. Fue así que activaron el protocolo correspondiente y el niño fue llevado en helicóptero desde San Rafael a Guaymallén, donde quedó ingresado con pronóstico reservado.

El Notti es el hospital pediátrico de referencia en el gran oeste argentino y allí le brindarán la asistencia intensiva que requiere su cuadro.

El caso quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal quien instruyó al personal de la Oficina Zona Sur para ampliar la información correspondiente con el fin de avanzar en el expediente judicial.