VUELCO FATAL EN RUTA 11: Una mujer de 50 años murió tras perder el control del auto y volcar

ZONALES

Una mujer de 50 años, oriunda de Santa Teresita, falleció como consecuencia de un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 311, en el tramo que conecta las localidades de San Clemente del Tuyú y Las Toninas.

El siniestro se registró cuando el vehículo Citroën Aircross que conducía la víctima perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando en un cañadón ubicado a un costado de la traza.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios y personal del sistema de emergencias médicas, quienes realizaron maniobras de reanimación a la conductora y posteriormente la trasladaron al hospital de San Clemente. Pese a los esfuerzos del equipo médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro asistencial.

Fuentes policiales informaron que al momento del accidente las condiciones climáticas eran buenas, con cielo despejado y calzada seca, por lo que las causas del despiste son materia de análisis.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Defensa (UFID) N°11, cuyo titular, el fiscal Pablo Gamaleri, dispuso la intervención de Policía Científica, la realización de la autopsia y otras diligencias tendientes a esclarecer el hecho.



