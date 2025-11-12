“Se nos partió el corazón”: desconsuelo total por la muerte del nene al que se le cayó encima un arco en Quilmes

Benicio Farji tenía 9 años. El 30 de octubre, mientras estaba en el Club Argentino de Quilmes, un arco de handball cayó sobre él y le provocó la muerte. La Justicia investiga si el elemento estaba asegurado y si hubo negligencia en las medidas de seguridad.

A las 18.30 de este martes, la esquina de Conesa 406 y Sarmiento, en el centro quilmeño, se llenó de flores blancas, carteles y silencio. Desde el Colegio Nazareth, donde Benicio cursaba cuarto grado, partió la marcha convocada bajo una consigna que se multiplicó en pancartas, camisetas y dibujos hechos a mano: “Justicia por Beni”.

La caminata, que fue pacífica y silenciosa, unió a toda la comunidad educativa y deportiva de Quilmes. La encabezó un grupo de nenes de la edad de Benicio, compañeros del colegio y del club.

Caminaban despacio, con rosas blancas en las manos. Algunos sostenían carteles con letras torcidas, de nenes que recién comenzaban a escribir: “Beni crack, por siempre en nuestro corazón”, “Todos por Beni”. Otros, más chicos, habían dibujado corazones, pelotas y soles. Los primeros de la fila llevaban una bandera blanca escrita entre todos: una bandera hecha de amor y de ausencia. De Benicio con la camiseta del Club y el número 44.

El cielo se nubló y una llovizna fina acompañó el recorrido. Quienes trajeron velas a pila las levantaban cada tanto, mientras las calles de Quilmes se volvían un murmullo de pasos y de respiraciones contenidas. Los padres de Benicio no asistieron; el dolor, todavía demasiado reciente, los mantuvo en casa. Pero familiares cercanos, amigos, docentes y vecinos acompañaron la gran convocatoria que partió del colegio y llegó hasta el Club Argentino de Quilmes, en Alsina 771.

“Estamos todos convocados acá por este trágico accidente que pasó el 30 de octubre y que nos sobrepasa a todos. Es como una pesadilla, no lo podemos creer realmente”, dijo Jéssica Vilanova, tía de Benicio, mientras sostenía una vela encendida. “Hubo dos hipótesis dentro de lo que fue el caso. Una era que un nenito se había colgado y otra que el arco se cayó solo. Desconozco cómo fue el momento, pero si hubiera estado con medidas de seguridad, esto no hubiera pasado”, sostuvo.

“Los papás están destruidos. Los chicos marchan con la camiseta dada vuelta porque ellos no son un número son personas”, dijo su tía.

La mujer recordó a su sobrino con ternura y dolor: “Beni era un amor de persona. En mayo había cumplido los nueve. Amaba ir a básquet, iba con su hermano Cruz, y cuando entrenaba uno, el otro se quedaba jugando. La mamá siempre estaba presente. Ellos organizaban rifas para pagar las deudas del club. Y ahora tenemos un disparo en el corazón que no entendemos todavía”, dijo conteniendo las lágrimas.

Entre los asistentes estaba Erica, mamá de un niño que juega en la escuelita de fútbol del club. “Soy mamá y creo que si me pasara a mí, me gustaría que me acompañen también”, dijo. Contó que en su categoría suelen tomar precauciones, que los padres están presentes en los entrenamientos. “Pero son chicos y esto nos duele a todos. Tenían que haber tomado más medidas. Son chicos”, repitió, como una forma de explicar lo inexplicable.

Más atrás, dos mujeres con la remera del club se abrazaban. “Somos jugadoras del club, de básquet precisamente”, contaron. “No se volvió más. Básquet en general no volvió. Vinimos a acompañar a la familia, porque le puede pasar a cualquiera. A nosotras. A nuestros hijos”, remarcaron.

El caso, ocurrido el 30 de octubre, todavía estremece a toda la comunidad. Aquel día, Benicio estaba en el club junto a su familia: su mamá, su papá y su hermano. Era el Día del Basquetbolista, y había mucha gente celebrando. En un momento, mientras los chicos jugaban, el arco de handball cayó sobre él. Pese a los intentos de reanimación, murió camino al hospital.

La investigación busca determinar si el arco estaba correctamente fijado y quiénes eran los responsables del mantenimiento y la seguridad del lugar.

“Nos partieron la vida en un segundo. No podemos ni entenderlo aún. Es muy doloroso y difícil, y más sabiendo que era totalmente evitable”, había dicho esta mañana su mamá en diálogo con Clarín.

Al llegar al club, la tía de Benicio leyó un comunicado en nombre de toda la familia.

“Benicio tenía 9 años. Era un niño alegre, solidario, inteligente, persistente y lleno de amor, pasión por el básquet, divertido, risueño. Su partida dejó un dolor profundo en su familia, en sus amigos, en su escuela y en toda la comunidad”, leyó.

“Nos reunimos en esta marcha pacífica y silenciosa para pedir justicia por Benicio. Para que su muerte no quede impune. Para que se asuman las responsabilidades que correspondan. Y, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia evitable.”, agregó.

El comunicado cerró con un llamado a la conciencia y al compromiso colectivo: “Que lo ocurrido con Benicio nos interpela a todos y todas, y que su nombre sea sinónimo de cambio, compromiso y respeto por la vida… Es un acto de amor, memoria y pedido de verdad."

Críticas al club





Antes de irse, la familia agradeció el acompañamiento, el respeto y la sensibilidad de todos los que se sumaron. “Queremos que sea un acto de trascendencia, que nos siga mostrando unidos como siempre”, expresaron desde la familia Farji.

“Hay muchos socios vitalicios que se borraron del club y los niños ahora se quedaron sin su deporte favorito porque no están dadas las condiciones”, aseguró Jesica. Y remarcó que el club no brindó acompañamiento a la familia tras lo que ocurrió.

Al terminar de leer el comunicado uno de los compañeros de Benicio, Francisco (8) pidió hablar. Con tan corta edad fue muy claro: “Él era muy amigable. Segundo, era muy bueno con todos. Se fue y se nos partió el corazón porque era tan joven. Esto es culpa del propio club. Necesitamos más medidas de seguridad. Este es un mensaje para la presidencia del club y demás. Por favor, mejoren la seguridad."

En las rejas del club quedaron las flores y los carteles escritos con letra de niño. Quilmes despidió a Benicio en silencio, con el corazón apretado y un pedido que se volvió unánime: justicia para que nunca más una infancia se apague por una tragedia que pudo evitarse.