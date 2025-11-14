Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

NACIONALES

Salieron a la luz las primeras imágenes de la esperada entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece), en un contexto marcado por la tensión mediática y el escándalo que involucró a la actriz en los últimos días a causa de las entrevistas fallidas con los dos canales de streaming más importante. Frente a la especulación de la prensa y la expectativa de su entorno, la productora había anunciado un mano a mano exclusivo entre Suárez y Pergolini, pero la sorpresa se dio cuando Mauro Icardi, lejos de limitarse al rol de espectador, eligió sentarse a su lado y dar, por primera vez desde el inicio del escándalo con Wanda Nara, declaraciones en un estudio de televisión.

La serie de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales permite entrar en la atmósfera y el detrás de escena del encuentro. En la primera de ellas, compartida por Gustavo Méndez en su cuenta de Instagram, fue tomada durante los preparativos, la China y Mauro aparecen sentados juntos en sendos sillones de terciopelo aguamarina bajo la luz cálida del set.

Ella, con un vestido largo de encaje color crema y el pelo suelto, observa en silencio a una integrante del staff, quien, de pie y vistiendo un mameluco negro con el logo del canal, les da indicaciones técnicas o de producción. En la mesa de centro se pueden ver dos copas de bebida, detalles de utilería y una caja de micrófonos, reflejando la formalidad y el trabajo de puesta a punto antes de salir al aire.

Al comenzar la grabación, el escenario quedó registrado en otra foto, que compartió SQP (América TV), el ciclo de Yanina Latorre: Icardi y la China Suárez se muestran firmes, sentados uno al lado del otro en el set, con el fondo dominado por una gran pantalla en la que se lee el nombre de la actriz y el título del programa. Él viste un conjunto negro, mostrando sus tatuajes, y ella luce seria, mirando hacia el costado. La imagen fue compartida en redes con la leyenda “Y si... era cantado”, comentando lo previsible que era que el delantero del Galatasaray se sume.

Sobre el detrás de escena, otra publicación de Yanina reveló una decisión inesperada: la incorporación de Icardi alteró la agenda del ciclo y desplazó a otro invitado. En una historia de Instagram, sobre fondo negro y letras blancas, se lee el textual: “Levantaron al otro invitado... para que se siente Maurito. Pobre el invitado”, destacando el cambio de dinámica y la relevancia que tomó el testimonio del futbolista en medio del conflicto mediático.





Todavía no trascendieron detalles sobre los temas tratados durante la charla ni sobre el paradero de las nenas durante la grabación, ya que desde el día martes se encuentran con el padre para reconectar luego de cinco meses separados a causa de la carrera de Icardi en el futbol turco.

Una vez terminado el mano a mano con Mario, La China pasara a grabar la entrevista con Moria Casán. Así lo anunció La One en su programa: "Tenemos muchas cosas y, sobre todo, una noticia bomba. Hoy es jueves 13, y me acaban de dar la noticia, aunque la sabía desde ayer, pero para mí es un hallazgo del canal, la producción… La mujer más buscada del país, la mujer que todo el mundo dice que le interesa, que no, que Luzu, Olga, que te digo, me dijo, que se ponen todos en una órbita diciendo que la necesitan o no…”.

La diva aprovechó, fiel a su estilo filoso y generoso, para dedicarle a la actriz una bienvenida a lo grande: “Bienvenida, la China, vas a estar acá conmigo, solita. Así que te voy a preguntar de todo. Quiero saber ese amor que los circunda, qué los envolvió, cómo nació, todo… Porque es un amor que ganó en esta pareja”.