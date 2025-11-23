RUTA 2: Dos abuelos resultaron golpeados al despistar y volcar cerca de Brandsen

ZONALES





Un grave accidente ocurrido en el kilómetro 86 de la Ruta 2, en jurisdicción de Brandsen y en dirección a la Costa Atlántica, dejó como saldo dos personas mayores con politraumatismos, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.





Según informaron fuentes policiales, un Toyota Corolla (AA145KY) manejado por Juan Ángel Melucci (66), de Balcarce, impactó por razones que aún se investigan contra una Honda CR-V (HHI534) que realizaba una maniobra de retome.





En esta última viajaban Raúl González (90), quien sufrió politraumatismos y un corte profundo en la cabeza, y Ana Beninati (86), con múltiples traumatismos; ambos estaban conscientes al momento de recibir asistencia.





En tanto, Melucci y su acompañante María Sandra Pastorino (62) resultaron ilesos. El vehículo impactado quedó detenido sobre la calzada y personal vial debió realizar balizamiento para evitar nuevos incidentes. Una ambulancia de AUBASA (móvil 46) organizó un cordón sanitario para el traslado de los heridos al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.





La investigación quedó a cargo del Destacamento Gómez de Brandsen, mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias. El tránsito permaneció parcialmente restringido hasta que los vehículos fueron removidos y se restableció la seguridad en la traza.