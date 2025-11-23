Finde XL: Gesell alcanzó un 83% de ocupación y Mar de las Pampas rozó el lleno total

ZONALES

El fin de semana largo dejó números muy positivos para el Partido de Villa Gesell, que registró un 83% de ocupación según el relevamiento de 211 alojamientos elaborado por la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes. “En términos de reservas estamos ante uno de los fines de semana con mayor ocupación de los últimos años”, destacó el secretario Emiliano Felice, quien señaló que el consumo fue moderado pero sostenido.





Mar de las Pampas lideró el movimiento turístico con un 99%, seguida por Las Gaviotas y Mar Azul, ambas con un 90%, mientras que Villa Gesell alcanzó el 68%. La llegada de visitantes se hizo notar desde el viernes, con familias y parejas que eligieron las distintas localidades para descansar y aprovechar las temperaturas agradables.





Felice explicó que la combinación de factores fue clave para el nivel de afluencia: “Había cierta incertidumbre por el proceso electoral, pero el buen clima, el cuadro tarifario y la posibilidad de sumar días de descanso impulsaron las escapadas, además de la necesidad de trabajo del sector turístico”.





También se refirió a la importancia de mantener los fines de semana largos de cara a la temporada: “El Gobierno quiso eliminarlos y está a la vista que funcionan. Este año había riesgo de perder el finde de octubre, pero con el trabajo entre el Municipio y el sector privado logramos conservarlo. Son esenciales para el turismo, el comercio y la comunidad en general”.