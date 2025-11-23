Horror en Oberá: un hombre manejaba borracho, volcó y murió su hijo de 8 años

NACIONALES

Uno de sus hijos falleció en el acto, mientras que el otro, de 10, fue trasladado a un hospital en Posadas con heridas de gravedad.

Un trágico accidente ocurrió este sábado en Oberá , provincia de Misiones , cuando un hombre que circulaba alcoholizado junto a sus dos hijos perdió el control del auto y volcó. Producto del siniestro, el hijo menor, de 8 años, falleció , mientras que el otro niño, de 10, fue trasladado a un hospital en Posadas con heridas de gravedad y pronóstico reservado .

El hecho, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas , se registró en el barrio El Progreso , donde el hombre, de 36 años, viajaba en una Chevrolet Corsa Pick Up junto a sus dos hijos cuando "perdió el control, despistó y volcó a un costado de la ruta" .

Tras el accidente, la Policía local y los servicios de emergencia trasladaron al conductor y a los menores a un hospital. Allí, los médicos confirmaron el fallecimiento del niño de 8 años, detallando que el deceso se produjo por un "traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)".

El otro niño, dada la "gravedad de las heridas" , fue derivado al Hospital de Posadas, donde permanece con un cuadro reservado .

La Policía confirmó que el hombre "manejaba alcoholizado" , por lo que fue detenido en el centro médico y quedó a disposición de la Comisaría Tercera.

Fuente: Noticias Argentinas.