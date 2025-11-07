Rescataron a un hombre que fue esclavizado 10 años en un campo y era obligado a realizar trabajos forzados

El procedimiento policial fue llevado a cabo el pasado 28 de octubre. La misma consistió en un allanamiento en la estancia de Gualeguay, y otro en Victoria.

Luego de las tareas de vigilancia, los especialistas de la unidad de Trata de Personas pudieron verificar la veracidad de las denuncias y determinar que la víctima estaba en una situación de “extremo sometimiento a la servidumbre”.

Según lo determinado por las autoridades, el hombre que lo esclavizaba era un encargado del campo que cumplía el rol de tratante.

El hombre rescatado, llamado Omar, fue asistido por la brigada y fue puesto al resguardo del Programa de Rescate de Entre Ríos: presentaba un estado físico deteriorado por falta de alimento, explicaron fuentes del caso.

Tras el rescate, la víctima fue trasladada a la vivienda de un familiar para su recuperación, quedando bajo la observación de los profesionales del programa de rescate, mientras que el imputado, de 60 años, fue trasladado a la sede de la Justicia Federal de Victoria–Entre Ríos. Allí deberá responder por el delito de “reducción a la servidumbre”.