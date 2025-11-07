Una chica que llegó al país para estudiar en la UBA murió tras caer del segundo piso de su departamento

NACIONALES

Una noche de sábado terminó en tragedia en pleno San Telmo. Matilda López Sanzetenea, una joven boliviana de 18 años, cayó al vacío desde un segundo piso y murió horas después en el hospital.

Mientras la Justicia busca reconstruir las circunstancias en las que se produjo la caída, la familia de la víctima sospecha que se trató de un femicidio y apuntan a la pareja de la adolescente.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo. Según el parte policial al que accedió TN, minutos después de la medianoche Matilda cayó desde el balcón del departamento N° 2 del segundo piso de un edificio ubicado sobre la calle Defensa al 300.

La trasladaron con politraumatismos craneales al Hospital Argerich y fue operada de urgencia, pero no resistió. El caso ahora está bajo investigación judicial.

Detuvieron a su novio y clausuraron el departamento

En el lugar del hecho se encontraba un adolescente, también de 18 años, que sería el novio de la víctima. A simple vista, el chico presentaba lesiones en la espalda compatibles con arañazos.

Frente a este escenario, el juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 5, y la Secretaría 116 de la Dra. Tamara Martínez, ordenaron la detención al joven y la policía colocó una faja de clausura en el departamento para preservar la posible escena de un crimen.