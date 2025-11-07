MADARIAGA: Este sábado sube al escenario de la Casa de la Cultura "La Sin Nombre"

LA SIN NOMBRE, Fragmentos de una identidad es una obra creada por la Cátedra “Práctica Escénica” del Profesorado de Teatro en articulación con la Cátedra “Realización Musical y Escénica” del Profesorado de Música de la Escuela de Arte N°1 Atahualpa Yupanqui de nuestra ciudad que cuenta con las actuaciones de Bárbara Sepúlveda, Pamela Montenegro y Anahí Gorondón y la dirección del docente, Nicolás Olea.
Acerca de la obra:
Una mujer intenta recordar quién fue. Cada gesto abre un fragmento de su historia. No hay biografía posible, sólo destellos: cuerpos que se repiten y un nombre que nunca llega del todo.
Entre ecos, ausencias y cuerpos que buscan recordarse, La Sin Nombre propone un viaje fragmentado hacia la construcción —o la pérdida— de una identidad.
La obra surge de la investigación escénica, la improvisación y la creación colectiva: cuerpo y palabra conviven como huellas de una misma búsqueda. Los textos, escritos por las propias intérpretes, se entrelazan con la sonoridad, el silencio y la música en vivo, construyendo una poética que oscila entre lo íntimo y lo universal
En escena, las imágenes aparecen y se desvanecen: una mujer envejece, otra recuerda, otra imagina haber sido. La Sin Nombre evoca los pliegues de la identidad, la memoria, la mujer y el paso del tiempo, en un espacio visual despojado donde lo dicho y lo corporal se confunden en un mismo pulso.
Una creación de la Cátedra Práctica Escénica del Profesorado de Teatro en articulación con la Cátedra Realización Musical y Escénica del Profesorado de Música de la Escuela de Arte N°1 Atahualpa Yupanqui de General Madariaga.
Diseño sonoro en escena: Nico Alday y Mauricio Duarte.
Docente: Mauricio Duarte.
Sábado 8 de noviembre – 20:00 h / Casa de la Cultura de Madariaga
Entrada colaboración voluntaria a beneficio de la cooperadora de la escuela de arte. (a la gorra)
Duración: 60 minutos / Apta +16 años
