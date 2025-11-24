Home Ads Home Ads
Por la suba de alimentos y tarifas, los analistas creen que la inflación de noviembre seguirá por encima de 2%

cnm noviembre 24, 2025

Las consultoras privadas sostienen que la inflación de noviembre seguirá por encima del 2%, presionada por los recientes incrementos en tarifas, transporte y alimentos, y esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC confirme esa tendencia el jueves 11 de diciembre.

 

El aumento de 3,8% en las boletas de luz y gas durante el mes —el mayor ajuste desde la puesta en marcha del nuevo esquema tarifario— se sumó a la suba del boleto del transporte urbano en el Área Metropolitana (casi 10% en noviembre) y a correcciones en las tarifas provinciales y municipales, factores que los analistas señalan como determinantes de la presión inflacionaria.

 

En sus proyecciones, EcoGo estimó una inflación de noviembre de 2,6%, y destacó que además de las tarifas empujaron los precios los productos frescos, con carnes, cerdo y pescado entre los rubros que más aumentaron en la última semana.

 

Por su parte, Analytica proyectó 2,4% para el mes y remarcó la aceleración en frutas y verduras; mientras que LCG midió una inflación semanal de alimentos y bebidas de 1,5% en la tercera semana de noviembre y señaló que la medición promedio de las últimas cuatro semanas trepó hasta 3,3%. En esos relevamientos, las carnes explicaron un tercio de la inflación general reciente.

 

Los aumentos en bebidas, aceites y productos lácteos también incidieron: las bebidas registraron subas semanales del 1,4% (con gaseosas al 3,4% y agua envasada al 2,4%), y la categoría acumula en el año una suba notable, cercana al 35%.

 

La confirmación oficial llegará con el dato del INDEC, que publicará el IPC el 11 de diciembre, y servirá para ver si las estimaciones privadas se consolidan en un noviembre con lectura de precios anualizada más alta de lo esperado.


