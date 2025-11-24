Investigan si hay una red de explotación sexual detrás de los videos publicados por una policía en TikTok

NACIONALES

Una presentación judicial solicita que se investigue si detrás de los videos que una oficial de la Policía de la Ciudad publicó en TikTok existe una posible red de explotación sexual. El planteo sostiene que lo que hasta ahora se analizó como una falta administrativa podría encubrir un circuito organizado de producción de contenido erótico con fines comerciales.





La denuncia describe que la agente aparece en reiteradas publicaciones utilizando su uniforme reglamentario, mientras exhibe poses, vestimenta y gestos considerados impropios para una integrante de la fuerza. Además, se indica que su cuenta de Instagram dirige a una plataforma de contenido pago, lo que abre la sospecha de que las publicaciones en redes sociales podrían formar parte de una estrategia para captar seguidores y generar ingresos.





Según el escrito presentado, en varios de los videos se observa a la policía acompañada de otras jóvenes, todas filmadas en espacios de características similares, como viviendas amplias, un posible barrio privado o ambientes preparados para la producción de audiovisuales. Para el denunciante, esa repetición de escenarios y la aparición de un mismo hombre en diversas tomas sugieren un trabajo coordinado, con roles definidos y recursos elevados para el tipo de contenido difundido.





La presentación pide que se identifique a cada persona que aparece en los videos y que se determine si alguna de ellas podría estar en situación de vulnerabilidad, ser extranjera o incluso menor de edad. También solicita que se conserven todos los archivos de TikTok, Instagram, Telegram y otras plataformas vinculadas, para evitar que cualquier elemento relevante sea eliminado antes de la intervención judicial.





En paralelo, la Policía de la Ciudad abrió un sumario interno y suspendió a la oficial por conducta incompatible con el reglamento. El uso del uniforme para generar contenido erótico es considerado una falta grave y podría derivar en sanciones disciplinarias.





Ahora será la Justicia la que deberá establecer si se trató de una conducta individual sin consecuencias penales o si, por el contrario, existe una estructura organizada dedicada a captar mujeres y producir material erótico bajo apariencia de actividades personales. La denuncia reclama que la investigación quede en manos de una fiscalía especializada en trata de personas, debido a los indicios que podrían encuadrar el caso dentro de delitos federales.