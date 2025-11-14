Otra pelea en una escuela: padres y alumnos golpearon a docentes y directivos de un colegio de La Plata

NACIONALES

Ocurre cada vez con mayor frecuencia y a alumnos de menor edad. Otro caso de violencia en ámbito escolar se registro en la capital bonaerense y en esta oportunidad intervino también un grupo de padres y estudiantes de una escuela primaria que se peleó con docentes y directivos del establecimiento educativo de La Plata: reclamaron con vehemencia después de una pelea entre chicos y terminaron provocando lesiones a los educadores.

Según consta en una intervención que hizo la Policía de City Bell, el hecho tuvo lugar en la Escuela Primaria N° 80, ubicada sobre la calle bis entre 474 y 475, en el barrio Savoia de City Bell, en La Plata. Es una zona periférica de esa localidad del norte de la ciudad capital. Al establecimiento asisten poco más de 400 niños.

El disturbio comenzó el miércoles por la mañana dentro de la escuela en medio de un recreo. Allí, se tomaron a golpes de puño dos alumnos y una alumna. Tuvo que intervenir hasta personal auxiliar del colegio para separarlos.

"Era casi imposible interceder por la violencia con que se agarraron. Junto con otros maestros y auxiliares intentamos calmarlos pero terminamos recibiendo algunos golpes también", según un testimonio que publicó el diario El Día.

Las autoridades del colegio decidieron llamar a los padres de los alumnos implicados para explicar lo que había pasado y para que vengan a retirarlos. Pero, todo se desmadró. Los chicos continuaban alterados y los padres se sumaron a ese nerviosismo general.

Esa decisión provocó un efecto contrario al esperado: padres y alumnos terminaron enredados en agresiones con los maestros y directivos, de acuerdo con algunos relatos que trascendieron este jueves.

Fue a partir de esta información que desde la Policía de la zona decidieron intervenir. Allí, según confirmaron a Clarín en la fuerza, se entrevistaron con la directora, "quien informó que el miércoles, alumnos de 5to grado se pelearon en la salida de la escuela y dos maestras al intentar separarlos sufrieron golpes y rasguños".

No hicieron denuncia ante la Justicia. Sólo informaron las lesiones "leves" a la ART para eventuales pedidos de licencias. Las autoridades escolares pidieron presencia policial en la sede del centro educativo y confirmaron que este jueves no hubo clases en el turno mañana.

Por su parte, la dirección General de Escuelas también dispuso una actuación a partir de la repercusión del caso. La versión que dieron desde el organismo oficial difiere en varios puntos. "Constatamos que no hubo docentes agredidas físicamente por familiares o integrantes de la comunidad educativa", informaron.

Y explicaron que "se trató de un incidente entre estudiantes de quinto y sexto año, durante el cual las docentes y la directora intervinieron para separar a los alumnos y resultando con golpes".

"Se encuentran en buen estado de salud y no fue necesaria la atención hospitalaria. La directora permanece a cargo de la institución desde el momento del hecho", añadieron.

Un antecedente cercano





Hace una semana, una preceptora del Colegio Normal 2 de La Plata resultó herida cuando intentó separar a un grupo de alumnos que se pelearon a golpes en un patio cerrado de la institución. Tuvo un corte en la frente y fue asistida por sus compañeros.

El episodio, que fue registrado en video por testigos y se viralizó en redes sociales. Mostraba cómo un joven, con el torso desnudo, corrió hasta otro de campera blanca y lo agredió. A partir de allí comenzó una pelea que involucró a varios alumnos, en medio de gritos de uno y otro lado. Fue en ese momento cuando la auxiliar docente intento separar y resultó lastimada.

Una compañera de esta trabajadora, contó el episodio a un grupo de periodistas que se acercó y pidió la vuelta de las amonestaciones como medida de control disciplinario. "Los chicos hacen lo que quieren y nosotros no podemos hacer nada. Tenemos las manos atadas", lamentó Mónica, preceptora del Normal 2.

Los casos de agresiones y situaciones violentas en los entornos escolares son cada vez más frecuentes, según coinciden especialistas y también entre los gremios de docentes. Desde hace más de una década, la FEB (uno de los sindicatos de maestros estatales) tiene un mecanismo legal de asistencia permanente para sus afiliados. Ha llevado padres a juicios orales por lesiones. Y además, creó un programa de capacitación para que educadores y profesores tengan herramientas para actuar ante estas situaciones.

En 2017 comenzó a aplicarse una ley sancionada un año antes que preveía agravamiento de sanciones para quienes agredieran a docentes. "Aplicaremos el agravamiento de penas para padres o adultos que ataquen a nuestros maestros. Lo haremos en el marco de la Ley que impulsó la Provincia porque queremos cuidarlos", dijeron entonces desde la Dirección de Escuelas.

Ahora el escenario parece diferente. "Hay un agobio total en las escuelas por la multiplicidad de tareas que tenemos que hacer y situaciones que tenemos que resolver. Por ejemplo, en el Normal 2 de La Plata, con 200 alumnos, hay un equipo de orientación escolar de solo 3 personas. Totalmente insuficiente; necesitamos más presupuesto educativo para estar en mejores condiciones para afrontar estás situaciones y que las escuelas no estén en una situación de desborde permanente", dijo María Diaz Rek, delegada y congresal platense de Suteba, y que se opone ala conducción de Robert Baradel.

La dirigente agregó: "No tenemos respuestas de las autoridades del gobierno. Siempre llegan tarde. Siempre cuando ya pasaron los hechos. Resulta una intervención tardía que no permite prevenir. Sólo se puede mejorar, aunque no resolver, con mas presupuesto y más cargos en las áreas de contención y orientación."

Otros casos en la misma primaria





"Esto pasa más seguido de lo que se cree. Hace un par de semanas se habían agarrado a trompadas entre alumnas y tampoco se las podía parar", contó la madre de uno de los alumnos.

Hace poco más de un año, el 23 de septiembre de 2024, un grupo de alumnos atacó salvajemente a una nena de 10 años. Fue en la misma escuela, la 80 de City Bell.

La nena, alumna de 4to grado, fue atacada por un grupo de al menos siete estudiantes, de grados superiores: le pegaron trompadas y patadas; y terminó en el Hospital San Roque de Gonnet. El ataque se produjo en pleno recreo del turno matutino.

La nena sufrió múltiples politraumatismos y cortes en la cara y el cuero cabelludo.