Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0Km y usados en hasta 72 cuotas tras la baja de tasas: cómo acceder

NACIONALES

El Banco Nación anunció hoy un relanzamiento de su línea de préstamos personales “+Autos”, que llegó a otorgar 300 créditos por día antes de la disparada de tasas posterior al fin de las LEFIs y la volatilidad electoral. Con el panorama monetario más relajado, la institución implementó un recorte en la tasa de interés nominal anual. A partir del jueves 13 de noviembre de 2025, la TNA fija en pesos es del 38%. Esta actualización representó una disminución de 12 puntos porcentuales respecto de la tasa anterior, que era del 50%.

La actualización vuelve, en los hechos, a poner en marcha la opción de “+Autos”, una de las opciones de financiamiento más competitivas del mercado automotor, que prácticamente había desaparecido en medio del apretón monetario. La línea de crédito conservó su característica de ser un préstamo no prendario. Esto significa que funciona a sola firma, sin necesidad de una garantía real sobre el automóvil.

En medio de la volatilidad posterior al fin de las LEFIs y los sacudones del proceso electoral, las tasas en pesos del sistema se dispararon. El BCRA retiró pesos y aumentó encajes para reducir la liquidez del sistema. La entidad buscó mantener al dólar lo más lejos posible del techo de la banda de flotación cambiaria. Así, la línea de crédito para autos que llegó a otorgar 300 créditos por día empezó a subir de tasa y las concesionarias dejaron de ofrecerla. La línea de crédito, en los hechos, se frenó.

Fuentes de la entidad explicaron la evolución de la tasa: “Cuando lanzamos el 15 de julio salimos con 38, después subimos a 44, 48, llegamos al máximo de 50 y ahora volvimos a 38”.

La oferta, que se ofrece directamente en los concesionarios, técnicamente no había desaparecido pero ya no era parte del menú de los vendedores de autos. Desde ahora, vuelve a estar disponible tanto para clientes y no clientes del BNA. El proceso de solicitud se mantuvo como una gestión 100% online. Los interesados solo necesitan presentar su DNI en las concesionarias adheridas al programa. El monto financiable llega hasta $100 millones. El crédito cubre el 100% del valor del vehículo, incluyendo el IVA.

Los plazos de pago se extienden hasta 72 meses. Esta flexibilidad en el tiempo de devolución del préstamo apunta a hacer las cuotas más accesibles. La línea “+Autos” financia vehículos 0km o usados de hasta 10 años. El programa no hace distinciones entre unidades de producción nacional o importadas. La gama de productos elegibles incluye autos, pick ups y utilitarios.

Como parte del servicio, el banco ofrece una apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital. Para los trámites asociados al seguro, los clientes acceden a una cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos a los tomadores del préstamo.

La página web bna.com.ar/home/masautos centraliza toda la información adicional para los interesados en el producto.

Cómo acceder