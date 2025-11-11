Necochea: continúa la búsqueda de Débora Bulacio y avanza la hipótesis de femicidio

ZONALES

La desaparición de Débora Darmaris Bulacio Del Valle, de 38 años, mantiene en alerta a la ciudad de Necochea y a localidades de la región, tras ser vista por última vez la noche del sábado en un camping situado en la zona del Parque Miguel Lillo. La mujer, oriunda de Villa Cacique-Barker (partido de Benito Juárez), había viajado para pasar el fin de semana junto a su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, con quien mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente dos años.





Testigos que se encontraban alojados en el mismo predio afirmaron haber escuchado una fuerte discusión dentro de la carpa que ambos compartían. Minutos después, Gutiérrez salió solo del camping, lo cual generó preocupación entre las personas presentes. Al notar que Bulacio no regresaba, turistas dieron aviso a la Policía.





Aunque el caso tomó trascendencia pública en las últimas horas, fuentes policiales indicaron que los primeros rastrillajes comenzaron de forma discreta durante la madrugada del domingo, mientras el resto de los campistas dormía. Paralelamente, Gutiérrez fue aprehendido antes del mediodía, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Necochea, cuando caminaba en dirección hacia la ruta provincial 86.





La investigación avanzó con hallazgos significativos: efectivos encontraron huellas compatibles con el arrastre de un cuerpo en zonas cercanas al camping, además de prendas de vestir, zapatillas y pertenencias que pertenecerían a Bulacio, algunas de ellas con manchas de sangre. Estos indicios motivaron operativos ampliados en playa y monte, con la participación de más de 80 uniformados.





En la mañana del lunes, el fiscal Walter Pierrestegui, de la UFI Nº 10, especializada en violencia de género, decidió recaratular la causa y acusó formalmente a Ángel Andrés Gutiérrez, de 32 años, por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo preexistente y mediando violencia de género”, figura que configura femicidio. Hasta el momento, el imputado se negó a declarar ante la fiscalía.





La jueza Aída Lhez, a cargo del control de garantías, analiza las actuaciones y los elementos incorporados al expediente, y deberá resolver en las próximas horas si dicta prisión preventiva para evitar posibles maniobras de entorpecimiento.





Mientras tanto, familiares y allegados de Bulacio se encuentran en Necochea colaborando con las tareas de búsqueda coordinadas por la Policía Bonaerense y la Prefectura Naval Argentina, que participa con canes adiestrados para rastreo.





Los rastrillajes se concentran en distintos sectores del Parque Miguel Lillo, en las playas de Necochea y Quequén, y en áreas agrestes delimitadas por investigadores, sin descartar la expansión del perímetro.





Según la descripción oficial emitida en la averiguación de paradero, Débora Bulacio mide aproximadamente 1,75 metros, tiene ojos marrones y rastas de colores. La última vez que fue vista vestía ropa deportiva.





El caso no solo generó conmoción social, sino que también volvió a instalar el debate sobre la violencia de género en relaciones afectivas. Diversos colectivos feministas locales comenzaron a organizar pedidos de justicia y posibles movilizaciones.





La búsqueda continúa bajo estricta supervisión judicial, y las autoridades no descartan nuevas medidas en las próximas horas. Algunas líneas de investigación se mantienen en reserva para no comprometer el avance del expediente.





Cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse con la comisaría más cercana o con la fiscalía interviniente.