Discutió en la ruta con su pareja, arrojó la camioneta por un barranco y la mató

NACIONALES

Un hombre de 39 años fue detenido por la muerte de su pareja en un supuesto accidente en la ruta provincial 13. La investigación dio un giro inesperado cuando los testigos aseguraron que él arrojó la camioneta al barranco de manera intencional después de una discusión.

Todo ocurrió en la mañana del domingo cuando iban hacia la localidad de Zapala, a unos 10 kilómetros del puente Kilka, en Neuquén.

La víctima Mabel Rosana López Fernández viajaba como acompañante en una camioneta blanca junto a A.R. y dos trabajadores que iban en la parte trasera del vehículo. El grupo había salido desde la zona de Moquehue.

Los testigos indicaron que todo cambió en cuestión de minutos. El conductor empezó a pelear fuertemente con su pareja, mientras circulaban por la ruta. En medio de la discusión, detuvo la camioneta y les ordenó a los trabajadores que bajaran.

En ese momento, el hombre decidió lanzar una camioneta por un barranco.

La mujer salió despedida del vehículo, sufrió múltiples fracturas y murió mientras era trasladada al hospital. Las fuentes judiciales indicaron que no llevaba puesto el cinturón de seguridad y no pudo escapar antes de la caída. El conductor sobrevivió con lesiones graves y permanece internado bajo custodia policial.

En un primer momento, la Policía creyó que era un accidente de tránsito. Sin embargo, la declaración de los testigos y la revisión de la escena cambiaron el rumbo de la investigación.

La fiscal de Zapala, Laura Pizzipaulo, tomó intervención inmediata y confirmó que el caso sea investigado como un femicidio.

En ese sentido, planteó que el acusado intentó encubrir el hecho, al declarar en el hospital que fue un accidente. También solicitó la prisión preventiva al considerar que, por tener doble nacionalidad (paraguaya y argentina) y medios económicos, existe riesgo de fuga, además de la posibilidad de influir sobre los testigos.

La jueza de garantías Bibiana Ojeda aceptó la formulación de cargos y fijó cuatro meses para completar la investigación. También dispuso que el acusado cumpla dos meses de prisión preventiva, mientras avanza la causa.

Cómo fueron las horas previas al femicidio

De acuerdo con la formulación de cargos, todo comenzó la noche anterior, cuando la pareja y los dos trabajadores estaban alojados en una cabaña mientras realizaban tareas de albañilería. Luego de ingerir alcohol, A.R. agredió físicamente a la mujer, con golpes en la cara y en distintas partes del cuerpo.

La víctima logró escapar durante la madrugada y fue auxiliada por los dos empleados, que la acompañaron hacia Villa Pehuenia. En el trayecto, la joven relató la agresión y mostró sus lesiones, además de comunicarse con su hermano para contar lo sucedido.

Horas más tarde, en la zona de la Aduana, A.R. la encontró y la convenció de subir a la camioneta con destino a Cutral Co. Durante el viaje, los testigos afirmaron que la pareja discutió en guaraní y que la mujer le dijo al acusado que no lo perdonaría.



