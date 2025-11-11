Dalma y Gianinna Maradona declaran hoy en el juicio político contra la jueza Julieta Makintach

NACIONALES





El jury contra la jueza Julieta Makintach entra en una etapa decisiva este martes. Dalma y Gianinna Maradona deberán declarar como testigos en la causa que investiga el rol de la magistrada en el documental sobre el juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona.

La audiencia está prevista que arranque a las 9, primero con la palabra de Makintach, quien pidió volver a declarar. Luego seguirán las hijas del exfutbolista, otros testigos importantes que realizaron el material audiovisual y los que presenciaron cómo filmaban el documental.

Entre ellos están José María Arnal Ponti, presidente de la productora Ladoble SA que llevó a cabo el proyecto audiovisual; María Lía Vidal Aleman, alias “La negra”, la amiga íntima de Makintach quien supuestamente impulsó la iniciativa; Julio Rivas, el abogado de Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Maradona; Justina Davison y Lourdes Campora, empleadas del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro.

Fuentes de la Secretaría de Enjuiciamiento informaron a TN que la jueza pidió volver a declarar. Ya lo había hecho el primer día del jury, donde le pidió perdón a la familia Maradona y aseguró: “Entiendo que el daño que ocasioné es tremendo”.

Para el miércoles está prevista la declaración de una serie de testigos de concepto solicitados por la defensa, en su mayoría abogados. El jueves podrían realizarse los alegatos y luego el jurado deberá emitir un veredicto dentro de los cinco días hábiles.

“Makintach nos engañó”: la filosa declaración de un juez

El jury sumó el lunes un capítulo impactante con la declaración del juez Maximiliano Savarino, colega de Makintach en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Él no dudó en acusar a la magistrada de “mentir y engañar al tribunal” para filmar el documental Justicia Divina, mientras aún estaba a cargo del expediente por la muerte de Maradona.

“Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dice ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’”, indicó Savarino ante el tribunal.

El juez recordó que “había carteles que decían ‘Prohibido filmar’” durante el debate y que la magistrada “armó un documental con la amiga”, lo que motivó su denuncia ante la Cámara. “Ella estaba haciendo un juicio paralelo”, denunció.

También debía declarar el lunes la jueza Verónica Di Tommaso, pero fue desistida por la acusación. La defensa pidió que sea incluida, ya que sostienen que ella sabía de la existencia del documental, pero el jurado rechazó la solicitud.

Makintach enfrenta cargos por mal desempeño, presunto cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

El tribunal que lleva adelante el jury está presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado por un jurado mixto compuesto por legisladores y abogados del foro bonaerense.

Según la acusación, la conducta de la jueza habría comprometido la imparcialidad y la ética judicial, además de violar deberes propios del cargo. El documental, que se filmó sin aval oficial, fue el detonante de la anulación del juicio por la muerte de Maradona y desató una crisis inédita en la historia judicial argentina.