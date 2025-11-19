MIRAMAR: Tres delincuentes golpearon a un jubilado de 90 años para robarle

ZONALES





Un hombre de 90 años y su hijo de 64 años fueron víctimas de un robo con violencia física en el centro de la ciudad de Miramar. Todo ocurrió en la casa de las víctimas, cuando fueron sorprendidos por tres sujetos desconocidos que ingresaron al lugar.

El ingreso al departamento del primer piso se registró fue el lunes cerca de las 2 de la mañana. En el interior, Omar Garros, de 90 años, y su hijo Daniel Garros, de 64 años.

Una vez dentro de la propiedad, los delincuentes inmovilizaron a las víctimas atándolas. Los delincuentes, que tendrían entre 25 y 30 años, buscaron el dinero que se encontraba en el domicilio.

Para exigir la entrega del efectivo, los atacantes utilizaron un fierro para golpear a los dos hombres. Buscaban que padre e hijo indicaran dónde se encontraba guardado el dinero en la propiedad.

El hombre de 90 años solicitó a los delincuentes que detuvieran las agresiones, expresando que temía por su vida. "No me golpeen más porque me van a matar”, les rogó.

A pesar del pedido, los agresores continuaron golpeando al jubilado, quien sufrió lesiones y hematomas en el rostro.

Antes de escapar, los sujetos revolvieron la totalidad de la vivienda. Los delincuentes se dieron a la fuga del lugar llevándose dinero en efectivo y diversos objetos de valor pertenecientes a Omar y Daniel.

Es la segunda vez que la familia Garros sufre un asalto de estas características en su domicilio. La comunidad se movilizó en las redes sociales para organizar una marcha. La policía busca a los delincuentes.



