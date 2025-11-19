Estafaba a los jubilados con el “cuento del tío”: Usaba a una falsa nieta para pedir dinero

ZONALES

Un hombre de 37 años fue detenido este martes en Junín, luego de una investigación iniciada el 13 de noviembre en la ciudad de Leandro N. Alem, donde un vecino denunció que una llamada telefónica lo había llevado a entregar dinero bajo la modalidad del “cuento del tío”.

El caso quedó a cargo del fiscal José Ignacio Fernández, quien ordenó el allanamiento que permitió recuperar un vehículo robado y secuestrar droga.

Cómo operaba la banda que engañaba a adultos mayores

Según la denuncia, una mujer desconocida llamó al teléfono fijo de la víctima, se hizo pasar por su nieta y lo convenció de entregar una suma de dinero a un hombre que pasaría por su casa. El vecino declaró que “haciéndose presente un hombre le hace entrega de dinero en pesos”.

Los detectives de la SubDDI de L. N. Alem analizaron cámaras del Centro de Monitoreo de Vedia y registraron un Toyota Etios gris con características particulares. A partir de las intervenciones telefónicas, determinaron que las llamadas provenían de otra ciudad y formaban parte de una organización dedicada a estafar a personas mayores.

Allanamiento en Junín: un auto robado, documentos falsos y droga

Con las pruebas reunidas, la Ayudantía Fiscal solicitó un allanamiento en un domicilio de Junín, donde el sospechoso fue finalmente aprehendido. En el lugar se secuestró un Toyota Etios (patente AD145TQ) con documentación apócrifa, chasis y motor adulterados y pedido de secuestro activo por un robo agravado automotor ocurrido en agosto en Morón.

También encontraron tres envoltorios con marihuana y cocaína, por lo que el detenido enfrenta cargos por estafa y hurto, infracción a la Ley 23.737, y falsificación de documentos (arts. 289 y 292 del Código Penal), con intervención de la justicia provincial y federal.



