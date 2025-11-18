Mensaje de Axel Kicillof para la interna peronista: “Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ninguna esfera”

NACIONALES





En un acto con militantes universitarios peronistas, con un discurso en el que reivindicó la política en las facultades y marcó un contraste con el ajuste dispuesto por Javier Milei en el presupuesto en educación, Axel Kicillof al final dejó un mensaje con tono de arenga sobre la discusión interna del peronismo para etapa que arranca, luego de la derrota electoral de octubre y de cara al recorrido con pronóstico tumultuoso que tendrá el espacio hacia 2027.

“Hoy se está delineando el mundo tal como va a ser en las próximas décadas. El pueblo argentino necesita ser protagonista de su historia. El peronismo tiene que estar a la altura de los desafíos”, levantó la voz Kicillof en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes, situada en la ciudad de Bernal, en un acto organizado por la Juventud Universitaria Peronista por el Día de la Militancia y la asunción de las nuevas autoridades.

“Hay que hablarle a la sociedad de frente, entusiasmarla, hacerla participar. Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ninguna esfera. Esto se construye discutiendo, pensando, reflexionando democrática y participativamente”, siguió el gobernador, acaso ensayando las nuevas canciones que consideraba necesarias para renovar al peronismo, y cerró: “¿Quieren participar, reflexionar, militar? Adelante compañeros y compañeras, es con todos, es con todas y es así, de cara a nuestro pueblo”.

De inmediato sonó la marcha peronista, que Kicillof entonó dando saltitos mientras se sacaba fotos con los estudiantes, acompañado en el escenario por Carlos Bianco -ministro de Gobierno- y en las primeras filas por los funcionarios bonaerenses Walter Correa y Cristina Alvarez Rodríguez, el actual diputado Daniel Gollán y los electos Hugo Moyano (hijo) y Kelly Olmos.

Distanciado de Cristina Kirchner desde el año pasado, con muestras de autonomía y enfrentamientos como el vinculado al desdoblamiento de la elección provincial hasta dejar la relación “rota” -según los propios referentes de ambos sectores-, Kicillof en este caso marcó una diferencia fuerte en el modo de construcción política que pretende encarar en esta etapa.

“Está planteando otra metodología de liderazgo, que no sea unipersonal ni cerrada sino amplia y participativa. Debería ser una discusión sana, aunque sabemos que es complicado”, reafirmó uno de los dirigentes presentes, que luego lo tradujo con términos más directos: “Somos muchos los que tenemos los huevos llenos del dedo”.

Acaso por la necesidad del acuerdo y los votos de los legisladores provinciales de La Cámpora para avanzar con el Presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal, Bianco buscó bajar el tono y no ubicar a Cristina Kirchner como la exclusiva destinataria del mensaje. “Es por la positiva, nosotros construimos políticamente sin pegarle codazos a nadie. Convocamos a todos los que quieran formar parte de algo más grande, amplio y transversal. Por eso planteamos un movimiento”, dijo a Clarín en referencia al MDF liderado por el gobernador.

“No puede haber posiciones únicas. Hay que abrir el debate y seguir actualizando y enriqueciendo al peronismo para volver a construir una opción mayoritaria”, coincidía a unos metros Kelly Olmos, diputada electa por la Ciudad.

La intendenta Mayra Mendoza no asistió a la actividad pese a que estaba invitada y se desarrolló en su distrito, otro síntoma de la tensión interna. “Tenía agenda previa y con el Presupuesto 2026 sin fondos para las obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras entró en modo opositora responsable”, avisaron desde el municipio de Quilmes.

“El Comité de Cuenca no tiene presupuesto asignado para comenzar con las obras que se necesitan. Con todo respeto al gobierno de la Provincia, lo que quiero es que haga lo que corresponde para los vecinos y vecinas”, había reclamado Mendoza, una de las jefas comunales más cercanas a Cristina Kirchner.

Con agendas paralelas y sin contacto, la ex presidenta posteó que en el Día del Militante recibió a un grupo de economistas que le entregaron un documento de más de 400 páginas con “consideraciones y propuestas sobre un modelo económio nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI”, en la previa a una reunión del Consejo Nacional del PJ, este martes en la sede de la calle Matheu.

En el inicio de su discurso, el mandatario bonaerense había repasado sus tiempos de estudiante, militante y profesor universitario y apuntado contra el ajuste del Gobierno. “El peronismo es un factor clave en la historia argentina y de la universidad. Perón dijo que lo que más valoraba era haber llenado la universidad de hijos de obreros. Hoy la universidad está bajo ataque. No hay proyecto de desarrollo con equidad si no hay una universidad pública, gratuita y de calidad”, aseguró.

“El gobierno nacional nos trae llave en mano un estatuto del coloniaje al que llaman marco para un acuerdo de libre comercio”, ratificó Kicillof su crítica al acuerdo con Estados Unidos, y luego se metió en la discusión del peronismo: “Hoy más que nunca estamos ante un desafío enorme, que es un proceso de actualización de lo que nosotros somos. Son nuestras banderas históricas, pero adoptando la forma para que llegue y permee en las necesidades de nuestro pueblo”.