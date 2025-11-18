Mensaje de Axel Kicillof para la interna peronista: “Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ninguna esfera”

En un acto con militantes universitarios peronistas, con un
discurso en el que reivindicó la política en las facultades y marcó un
contraste con el ajuste dispuesto por Javier Milei en el presupuesto en
educación, Axel Kicillof al final dejó un mensaje con tono de arenga sobre la
discusión interna del peronismo para etapa que arranca, luego de la derrota
electoral de octubre y de cara al recorrido con pronóstico tumultuoso que
tendrá el espacio hacia 2027.
“Hoy se está delineando el mundo tal como va a ser en las
próximas décadas. El pueblo argentino necesita ser protagonista de su historia.
El peronismo tiene que estar a la altura de los desafíos”, levantó la voz
Kicillof en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Quilmes, situada en la
ciudad de Bernal, en un acto organizado por la Juventud Universitaria Peronista
por el Día de la Militancia y la asunción de las nuevas autoridades.
“Hay que hablarle a la sociedad de frente, entusiasmarla,
hacerla participar. Esto no se arregla con un pensamiento que baje de ninguna
esfera. Esto se construye discutiendo, pensando, reflexionando democrática y
participativamente”, siguió el gobernador, acaso ensayando las nuevas canciones
que consideraba necesarias para renovar al peronismo, y cerró: “¿Quieren
participar, reflexionar, militar? Adelante compañeros y compañeras, es con
todos, es con todas y es así, de cara a nuestro pueblo”.
De inmediato sonó la marcha peronista, que Kicillof entonó
dando saltitos mientras se sacaba fotos con los estudiantes, acompañado en el
escenario por Carlos Bianco -ministro de Gobierno- y en las primeras filas por
los funcionarios bonaerenses Walter Correa y Cristina Alvarez Rodríguez, el
actual diputado Daniel Gollán y los electos Hugo Moyano (hijo) y Kelly Olmos.
Distanciado de Cristina Kirchner desde el año pasado, con
muestras de autonomía y enfrentamientos como el vinculado al desdoblamiento de
la elección provincial hasta dejar la relación “rota” -según los propios
referentes de ambos sectores-, Kicillof en este caso marcó una diferencia
fuerte en el modo de construcción política que pretende encarar en esta etapa.
“Está planteando otra metodología de liderazgo, que no sea
unipersonal ni cerrada sino amplia y participativa. Debería ser una discusión
sana, aunque sabemos que es complicado”, reafirmó uno de los dirigentes
presentes, que luego lo tradujo con términos más directos: “Somos muchos los
que tenemos los huevos llenos del dedo”.
Acaso por la necesidad del acuerdo y los votos de los
legisladores provinciales de La Cámpora para avanzar con el Presupuesto, el
endeudamiento y la ley fiscal, Bianco buscó bajar el tono y no ubicar a
Cristina Kirchner como la exclusiva destinataria del mensaje. “Es por la
positiva, nosotros construimos políticamente sin pegarle codazos a nadie.
Convocamos a todos los que quieran formar parte de algo más grande, amplio y
transversal. Por eso planteamos un movimiento”, dijo a Clarín en referencia al
MDF liderado por el gobernador.
“No puede haber posiciones únicas. Hay que abrir el debate y
seguir actualizando y enriqueciendo al peronismo para volver a construir una
opción mayoritaria”, coincidía a unos metros Kelly Olmos, diputada electa por
la Ciudad.
La intendenta Mayra Mendoza no asistió a la actividad pese a
que estaba invitada y se desarrolló en su distrito, otro síntoma de la tensión
interna. “Tenía agenda previa y con el Presupuesto 2026 sin fondos para las
obras de los arroyos San Francisco-Las Piedras entró en modo opositora
responsable”, avisaron desde el municipio de Quilmes.
“El Comité de Cuenca no tiene presupuesto asignado para
comenzar con las obras que se necesitan. Con todo respeto al gobierno de la
Provincia, lo que quiero es que haga lo que corresponde para los vecinos y
vecinas”, había reclamado Mendoza, una de las jefas comunales más cercanas a
Cristina Kirchner.
Con agendas paralelas y sin contacto, la ex presidenta
posteó que en el Día del Militante recibió a un grupo de economistas que le
entregaron un documento de más de 400 páginas con “consideraciones y propuestas
sobre un modelo económio nacional de crecimiento productivo y federal para el
siglo XXI”, en la previa a una reunión del Consejo Nacional del PJ, este martes
en la sede de la calle Matheu.
En el inicio de su discurso, el mandatario bonaerense había
repasado sus tiempos de estudiante, militante y profesor universitario y
apuntado contra el ajuste del Gobierno. “El peronismo es un factor clave en la
historia argentina y de la universidad. Perón dijo que lo que más valoraba era
haber llenado la universidad de hijos de obreros. Hoy la universidad está bajo
ataque. No hay proyecto de desarrollo con equidad si no hay una universidad
pública, gratuita y de calidad”, aseguró.
“El gobierno nacional nos trae llave en mano un estatuto del
coloniaje al que llaman marco para un acuerdo de libre comercio”, ratificó
Kicillof su crítica al acuerdo con Estados Unidos, y luego se metió en la
discusión del peronismo: “Hoy más que nunca estamos ante un desafío enorme, que
es un proceso de actualización de lo que nosotros somos. Son nuestras banderas
históricas, pero adoptando la forma para que llegue y permee en las necesidades
de nuestro pueblo”.
