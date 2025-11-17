De Santa Teresita a Costa del Este: una persecución a gran velocidad terminó con un auto robado volcado en Ruta 11

ZONALES





Un hombre de entre 40 y 45 años fue detenido este mediodía luego de protagonizar una intensa persecución que comenzó en Santa Teresita y finalizó en un violento vuelco a pocos metros de la rotonda de Costa del Este, sobre la Ruta 11.





El episodio se inició cuando una mujer llamó al 911 desde la zona de calle 31 y 4, denunciando que un hombre le había robado a mano armada su Peugeot 208 gris. Con el alerta, la sala de monitoreo municipal logró localizar rápidamente el vehículo y se dispuso un operativo cerrojo que involucró a múltiples fuerzas: personal policial, Policía Vial, Defensa Civil, equipos de salud, bomberos de Costa del Este y del destacamento de San Bernardo, además de Protección Comunitaria.





De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor huyó a gran velocidad realizando maniobras evasivas por el circuito viejo y hacia Mar de Ajó, intentando esquivar los controles. Cuando advirtió que las salidas estaban completamente bloqueadas, intentó cruzar la ruta y terminó despistando hacia un canal, donde el auto volcó.





Pese al fuerte impacto, el hombre resultó con vida y fue reducido inmediatamente por los equipos que ya estaban desplegados en la zona. Las autoridades investigan ahora si podría estar vinculado a otros robos recientes debido a sus características físicas, aunque esta línea aún no fue confirmada oficialmente.