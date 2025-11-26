Médicos bonaerenses preocupados por el "Aumento Sostenido" de Sífilis y Gonorrea

NACIONALES

El Colegio de Médicos bonaerense ha lanzado una severa advertencia sobre el alarmante "incremento sostenido" de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en la provincia, con especial preocupación por el rápido avance de la sífilis y la gonorrea. La institución se ha declarado en "alerta sanitaria" ante la constante referencia de sus matriculados –desde clínicos y ginecólogos hasta gerontólogos– sobre la creciente cantidad de casos, que ahora se observan también en personas de más de 40 y 60 años, una tendencia que amplía el rango etario tradicionalmente afectado.





"Se propagan rápidamente tanto en el territorio provincial como a nivel nacional. Esto representa un grave riesgo para la salud pública y requiere acciones inmediatas y coordinadas”, expresó el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires (Colmed) en un comunicado dirigido a la población y a las autoridades sanitarias. Julio Dunogent, secretario general del Consejo Superior del Colmed, subrayó la magnitud del problema: "Entre los mismos médicos se habla de la gran cantidad de sífilis y gonorrea, sobre todo, que llegan a la consulta. Sobre todo, ginecólogos, clínicos y urólogos nos refieren que es alarmante”.





Aunque la mayor incidencia se mantiene entre los 15 y 35 años (con un pico entre los 20 y 25), especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres transgénero y trabajadores/as sexuales, la preocupación radica en la aparición de nuevas consultas en franjas etarias más elevadas. Esta tendencia, que incluye también la detección de VIH, clamidia, VPH, hepatitis B o C, no es exclusiva de Buenos Aires, sino que se replica a nivel regional y global, según ha señalado la Organización Panamericana de la Salud (OPS).





Vanesa Fridman, coordinadora de la Comisión de VIH e ITS de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), detalló las posibles causas de este repunte: “Las ITS vienen en aumento sostenido en los últimos años. Esto puede deberse a múltiples causas, como la relajación en el uso de métodos de barrera (preservativo) en las relaciones sexuales, su falta de uso consistente, la confianza en otros métodos para la prevención del VIH, como la PrEP, que no evitan la transmisión de otras ITS y el consumo de drogas recreacionales durante las relaciones, entre otras causas”.

A pesar de que las enfermedades como la sífilis son tratables y curables –aunque no dejan inmunidad de por vida–, el aumento sostenido demuestra que “el esfuerzo que hacemos no es suficiente”, según Fridman. La falta de un diagnóstico temprano, la ausencia de concientización y la escasez de campañas públicas que insistan en el uso de profilácticos son señalados como factores clave. Los números lo confirman: los reportes de sífilis desde las provincias se incrementaron un 69% este año con respecto al promedio entre 2020 y 2024, con 17.587 positivos informados.





El Colmed ha adjuntado a su comunicado un documento con los puntos clave para una campaña de información y prevención. Proponen la “implementación urgente de campañas masivas y continuas de prevención, con mensajes claros y accesibles que promuevan la desestigmatización de las ITS y el autocuidado”. Además, enfatizan la necesidad de que las políticas públicas aseguren el “acceso gratuito y sin restricciones a preservativos y campos de látex, reactivos de diagnóstico y medicamentos esenciales en todos los centros de salud”, junto con el fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) desde la escuela.





Fridman, por su parte, insistió en la importancia del “uso consistente y adecuado de preservativo en todas las relaciones sexuales” y en “el testeo aún en personas sin síntomas”. Con un simple análisis de sangre o una prueba rápida, se puede llegar a un diagnóstico temprano. “Todas las personas sexualmente activas deberían incluir en sus análisis de rutina estudios para ITS como sífilis, HIV, hepatitis C y hepatitis B (y vacunarse en caso de no haber tenido hepatitis B)”, recomendó la infectóloga, instando a la población a tomar un rol activo en la prevención y el cuidado de su salud sexual.