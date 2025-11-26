Tragedia en Ruta 2: Dos mujeres muertas tras el violento despiste y vuelco de un ómnibus; la hipótesis preliminar apunta a que el chofer se quedó dormido

ZONALES





MAR DEL PLATA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 – La Ruta 2 fue escenario de una catástrofe vial el martes por la mañana, cuando un ómnibus de doble piso que se dirigía a Mar del Plata despistó violentamente y volcó en un profundo zanjón. El trágico saldo incluye dos mujeres fallecidas y más de medio centenar de pasajeros heridos. La hipótesis preliminar de los peritos, que se afirman en la escena del accidente, apunta a una “falla humana” del chofer, quien habría perdido el control de la unidad, posiblemente por quedarse dormido. El conductor, quien dará su declaración mañana, ya fue aprehendido, mientras los peritajes iniciales han comenzado.





El siniestro ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, a la altura del kilómetro 325 de esta autovía que lleva hacia la costa. A pesar de que la versión inmediata del conductor del ómnibus fue la de un "encierro" o una maniobra peligrosa de otro vehículo, las primeras investigaciones no hallaron rastros de frenadas bruscas en la calzada, ni otros indicios de maniobra abrupta sobre el pavimento. Las condiciones de tiempo también eran óptimas al momento del incidente vial. "No llovía y, por lo que fuera, el ómnibus siguió de largo. Nos dimos cuenta recién cuando tocó el pasto", contó el padre Paco Olveira, un pasajero que viajaba en el piso superior. Los sobrevivientes confirmaron que no notaron ninguna situación que les llamara la atención durante el viaje, hasta que percibieron que el ómnibus continuaba derecho, pisaba césped y se desplomaba sobre el lateral derecho contra el fondo de un largo y ancho zanjón de más de dos metros de profundidad.





Los cuerpos de las dos mujeres, cuyas identidades no han sido difundidas, quedaron atrapados entre los asientos y los hierros retorcidos del vehículo. Su rescate demandó el trabajo de una grúa de gran porte que, recién en horas de la tarde, logró mover y levantar el chasis del ómnibus de doble piso. Una de las víctimas viajaba en el piso inferior, mientras que de la segunda no se logró confirmar su ubicación dentro de la unidad, un dato que luego se intentará determinar en el curso de la investigación. "Le tomé el pulso y estaba muerta", reveló Olveira, arriesgando que la víctima habría salido despedida del ómnibus, ya que estaba por debajo de la carrocería.





Un total de nueve de los lesionados, inicialmente atendidos en los hospitales municipales de General Pirán y Coronel Vidal, debieron ser trasladados de urgencia y bajo premisa de “código rojo” al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, preparado para atender cuadros de alta complejidad. Los más graves presentaron en un caso una lesión craneal, otro tenía diagnóstico inicial de traumatismo cervical y de clavícula, y una tercera un cuadro de hemiperitoneo. Todos, a pesar de la gravedad de las heridas, están fuera de peligro y bajo observación y tratamiento en el HIGA. En Mar del Plata se organizaban alternativas de alojamiento a los familiares que llegaron para acompañarlos. En Pirán y Vidal quedaron los restantes, que a medida que fueron atendidos pudieron ser derivados a un punto de encuentro en el gimnasio polideportivo. Entre las heridas se encontraba la directora de Integración Social del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Julieta Esquibel. Una de sus colaboradoras confirmó que presentaba varios golpes y un cuadro de muchos nervios, anticipando que “se irá pronto a su casa”.





El fiscal Germán Vera Tapia, responsable de la Unidad de Delitos Culposos N°11 de Mar del Plata y a cargo de la investigación, confirmó que el chofer que marchaba al volante del ómnibus contratado especialmente para este viaje quedó aprehendido, acusado de doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente. También ratificó que el test de alcoholemia que se le practicó al acusado dio resultado negativo, aunque se iba a completar esa prueba con análisis sanguíneo. El otro conductor que acompañaba debió ser asistido en uno de los hospitales por golpes y se le tomará declaración una vez que se recupere. La calificación impuesta por el fiscal se sustenta en el aporte de los peritos que se inclinan por una "falla humana" del chofer.





Los protagonistas de este siniestro vial viajaban a participar del 1° Encuentro Internacional de Hábitat que se había programado para este martes en el Hotel Provincial de Mar del Plata, con la presencia anunciada del gobernador Axel Kicillof. Los centros de salud de la zona sufrieron la ola de demanda con distintos cuadros por lesiones, y según confirmaron profesionales, situaciones importantes de crisis nerviosa y shock por los segundos dramáticos de despiste y vuelco, y los minutos dedicados a rescatar a los sobrevivientes. El padre Olveira, quien también ayudó a salir a los más golpeados, reconoció la pronta presencia de bomberos, policías y ambulancias. La viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wistchnivesky, y el director de Defensa Civil de la provincia, Fabián García, se acercaron hasta el lugar del siniestro para supervisar las derivaciones.





La investigación también buscará determinar si la contratación del viaje reunía y cumplía todos los requisitos. En principio, el ómnibus estaría habilitado, lo mismo que el conductor, con su licencia vigente. Lo que se intenta reconstruir es cómo se organizó, quién se encargó de pagar y si existía un listado de pasajeros previo a partir. Si bien se mencionó que el grupo llegaba desde Morón y Florencio Varela, algunas versiones dieron cuenta que los viajeros fueron subiendo en el recorrido. Todos los pasajeros, se confirmó, eran mayores de edad. También se chequeó que el ómnibus involucrado tenía su correspondiente cobertura de seguro vigente. La participación de personal policial y móviles de Aubasa, la empresa concesionaria de la autovía, permitió implementar un "by pass" sobre la calzada para facilitar el trabajo de peritos y rescatistas, lo que generó un movimiento muy lento de tránsito en la mañana posterior al cierre del fin de semana extralargo.