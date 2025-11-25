MADARIAGA: Quedó detenido el hombre que atacó a golpes a su ex novia durante horas

MADARIAGA





El Juez Gastón Giles dio lugar al pedido del fiscal Walter Mercuri y C.M. quedó detenido por lesiones doblemente agravadas, por el vínculo y por violencia de género, contra quién es su ex novia y quién fuera golpeada durante el sábado durante unas 5 horas en un ataque de ira que el hombre tuvo al enterarse que la mujer estaba conociendo a alguien mas.

La causa tuvo resultados rutilantes: se hizo un allanamiento el domingo por la tarde en la vivienda del acusado y se encontraron prendas con manchas de sangre que fueron lavadas aunque las pruebas no se llegaron a borrar del todo. Además, en la camioneta del imputado también había sangre y todo se ajustaba al relato de la víctima quién explicó que fue subida a ese rodado, trompeada y paseada por la ciudad bajo distintas amenazas.

Anoche C.M. se presentó en la comisaría y quedó aprehendido. Hoy se negó a declarar y el fiscal pidió su detención.

Los golpes se produjeron el sábado. Él le pidió ayuda para mover unos caballos en una zona de quintas de las afuera de la ciudad. Durante largo rato le pidió que le contara si la mujer había “conocido a alguien más”. Esta exigencia se extendió en el tiempo hasta que llegó una respuesta que desató la ira.

La denunciante tenía golpes en la nariz, boca, cara y hombros. Presentó la denuncia al instante y pudo ser revisada por médicos legistas.