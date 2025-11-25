Identificaron los restos humanos hallados en Córdoba

NACIONALES

Los investigadores analizan cámaras de seguridad para intentar identificar al autor del crimen.

Los restos humanos hallados en Córdoba los días 16 y 24 de noviembre corresponden a una mujer de 26 años , según informó el Ministerio Público Fiscal provincial. Los huesos encontrados por un perro dentro de una bolsa y los otros restos localizados en un canal pertenecen a la misma víctima, por lo que la investigación se centra ahora en el presunto autor del crimen. La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos, Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, indicó que los familiares de la mujer "ya habían sido notificados de la identificación" . El hallazgo se produjo en la zona de Alejandro Danel al 4800, donde personal policial encontró una bolsa de consorcio con extremidades humanas arrojada en un cañadón utilizado como basural. En el operativo intervinieron efectivos de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR, que realizaban tareas de rastrillaje programadas en el área. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de los alrededores para reconstruir el recorrido de las bolsas y determinar quién las descartó en ese lugar. Con información de NA.

Los restos humanos hallados en Córdoba los días 16 y 24 de noviembre corresponden a una mujer de 26 años , según informó el Ministerio Público Fiscal provincial. Los huesos encontrados por un perro dentro de una bolsa y los otros restos localizados en un canal pertenecen a la misma víctima, por lo que la investigación se centra ahora en el presunto autor del crimen.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos, Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, indicó que los familiares de la mujer "ya habían sido notificados de la identificación" .

El hallazgo se produjo en la zona de Alejandro Danel al 4800, donde personal policial encontró una bolsa de consorcio con extremidades humanas arrojada en un cañadón utilizado como basural. En el operativo intervinieron efectivos de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR, que realizaban tareas de rastrillaje programadas en el área.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de los alrededores para reconstruir el recorrido de las bolsas y determinar quién las descartó en ese lugar.