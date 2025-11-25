Ataque "Piraña" en Córdoba: Mujer y su hijo asaltados a plena luz del día, vecinos reclaman por la creciente inseguridad

NACIONALES





CÓRDOBA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 – La inseguridad vuelve a golpear con fuerza en la ciudad de Córdoba, esta vez en el barrio Los Álamos, donde una mujer y su hijo fueron víctimas de un violento robo bajo la modalidad conocida como "ataque piraña". El incidente, que se registró alrededor de las 17:45 del viernes último, a plena luz del día, ha generado una profunda indignación entre los vecinos, quienes denuncian una ola de robos en la zona.





La víctima relató a ElDoce.tv el dramático momento en que fueron abordados por un grupo de jóvenes delincuentes, quienes, según su testimonio, estarían armados y los interceptaron de manera sorpresiva. En cuestión de segundos, le arrebataron la bicicleta, la billetera y el celular, sin darle tiempo a ninguna reacción.





Las imágenes de una cámara de seguridad, que se han difundido ampliamente, capturan el instante en que la mujer caminaba junto a su hijo, empujando la bicicleta. De repente, varios ladrones aparecen en escena, los rodean y huyen rápidamente con el rodado, dejando a la víctima en un estado de total impotencia.





Este no es un hecho aislado. Vecinos del sector aseguran que los hechos delictivos se repiten constantemente y han advertido sobre la existencia de un asentamiento cercano donde, según sus denuncias, se refugian los jóvenes que cometen los robos. “Nos viven robando y nadie hace nada”, expresaron con frustración tras este último episodio. La comunidad exige a las autoridades presencia policial permanente y soluciones concretas para frenar el avance de la inseguridad en la zona.