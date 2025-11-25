Detuvieron a dos acusados por el crimen de Nazareno Isern: uno es menor de edad

NACIONALES

El joven de 21 años había sido asesinado durante un intento de robo en Esteban Echeverría.

Dos sospechosos fueron detenidos en las últimas horas por el crimen de Nazareno Tobías Isern , el joven de 21 años asesinado durante un intento de robo de bicicleta mientras paseaba con una amiga por la colectora de la autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura de Esteban Echeverría . Uno de los apresados tiene 16 años , por lo que la causa pasó al fuero de Responsabilidad Juvenil de Lomas de Zamora. Según fuentes del caso, las detenciones del menor y de su presunto cómplice, de 23 años, fueron concretadas por la DDI Lomas de Zamora en el marco de cuatro allanamientos de urgencia solicitados por el fiscal inicial de la causa por homicidio en ocasión de robo, Fernando Semisa, titular de la UFI N°4 Descentralizada de Esteban Echeverría. Durante los operativos se secuestraron cinco celulares en los que se hallaron fotografías de ambos posando con armas . Los dos sospechosos quedaron a disposición del fiscal de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Ignacio Colazo, por homicidio criminis causa y por un robo agravado previo al asesinato, cuya víctima resultó clave para avanzar en la investigación. Fuente: Infobae.

