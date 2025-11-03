Le apuntaron en la panza a una embarazada para sacarle 2000 pesos

NACIONALES





Dos delincuentes interceptaron a una joven embarazada, le apuntaron en la panza y le robaron $2000 y el celular.

El violento episodio ocurrió este sábado por la mañana sobre la calle 29, entre 65 y 66, en la localidad bonaerense de La Plata.

Hasta el momento se logró establecer que la joven, que cursa el quinto mes de gestación, salió de su casa para hacer las compras en un supermerado de la zona. Al regresar fue interceptada por un auto Ford Focus gris que se detuvo al lado de ella.

Del vehículo bajaron dos personas armadas que se abalanzaron sobre la chica. En ese contexto, uno de ellos le apoyó el arma en la panza de la víctima, mientras que su cómplice le apuntaba en la cabeza.

Durante el episodio, le gritaron y la insultaron: “¡Dame todo, dame todo!”, le repetían mientras le sacaban sus pertenencias.

Finalmente, los delincuentes le arrebataron la cartera en la que tenía una billetera con $2300, un celular y estudios médicos.

La víctima no sufrió heridas, según precisaron los voceros luego de las primeras constataciones médicas, aunque quedó muy consternada por la situación. Los ladrones, por su parte, escaparon a bordo del vehículo en el que se trasladaban.

La investigación está a cargo de la comisaría local. Los efectivos que llevan adelante las pericias también se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar el vehículo y a los autores del robo.

Sumado a ello, las autoridades locales instaron a cualquier persona que haya visto el auto o tenga datos útiles a comunicarse con la comisaría correspondiente para colaborar con la investigación.



