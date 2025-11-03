Home Ads Home Ads
INTERNACIONALES

Un escultor vendió una estatua “invisible” por 17.000 dólares

cnm noviembre 03, 2025

El artista italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible por 17.000 dólares. Titulada "Io Sono" (Yo soy), no tiene forma física y fue expuesta en un espacio vacío de 1,5 m x 1,5 m. El comprador recibió nada más que un certificado, informa El Universal.

 

Según Garau, la escultura existe porque está hecha de "aire y espíritu". Fue el centro de atención tras una publicación viral del perfil británico Pubity, que tiene 40 millones de seguidores y rescató la performance invisible en una publicación que superó el millón de "me gusta".

 

El artista defiende que "la nada también es arte". En el certificado de autenticidad se lee: "Escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia: colección particular, Milán. Estimación: 12.000 - 16.000 euros", indica El Universal.

 


Garau defiende que es precisamente el vacío lo que da poder a la obra. Es él quien provoca la percepción, la reflexión, la inquietud, y eso, para el artista, ya es suficiente.

 


