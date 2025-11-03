Un escultor vendió una estatua “invisible” por 17.000 dólares

INTERNACIONALES

El artista italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible por 17.000 dólares. Titulada "Io Sono" (Yo soy), no tiene forma física y fue expuesta en un espacio vacío de 1,5 m x 1,5 m. El comprador recibió nada más que un certificado, informa El Universal.

Según Garau, la escultura existe porque está hecha de "aire y espíritu". Fue el centro de atención tras una publicación viral del perfil británico Pubity, que tiene 40 millones de seguidores y rescató la performance invisible en una publicación que superó el millón de "me gusta".

El artista defiende que "la nada también es arte". En el certificado de autenticidad se lee: "Escultura inmaterial para colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables, aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia: colección particular, Milán. Estimación: 12.000 - 16.000 euros", indica El Universal.





Garau defiende que es precisamente el vacío lo que da poder a la obra. Es él quien provoca la percepción, la reflexión, la inquietud, y eso, para el artista, ya es suficiente.