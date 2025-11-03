Un escultor vendió una estatua “invisible” por 17.000 dólares

El artista italiano Salvatore Garau vendió una escultura invisible por 17.000 dólares. Titulada "Io Sono" (Yo soy), no tiene forma física y fue expuesta en un espacio vacío de 1,5 m x 1,5 m. El comprador recibió nada más que un certificado, informa El Universal.
Según Garau, la escultura existe porque está hecha de
"aire y espíritu". Fue el centro de atención tras una publicación
viral del perfil británico Pubity, que tiene 40 millones de seguidores y
rescató la performance invisible en una publicación que superó el millón de
"me gusta".
El artista defiende que "la nada también es arte".
En el certificado de autenticidad se lee: "Escultura inmaterial para
colocar en un espacio libre de cualquier obstáculo. Dimensiones variables,
aproximadamente 200 x 200 cm. Obra acompañada de certificado de autenticidad
emitido por el artista. Obra registrada con el número IM5. Procedencia:
colección particular, Milán. Estimación: 12.000 - 16.000 euros", indica El
Universal.
Garau defiende que es precisamente el vacío lo que da poder
a la obra. Es él quien provoca la percepción, la reflexión, la inquietud, y
eso, para el artista, ya es suficiente.
