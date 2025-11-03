Un motociclista impactó contra un auto y murió en el acto

Un motociclista de unos 30 años murió este lunes al ser chocado su vehículo por un auto en la avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Saavedra, donde se generó un caos de tránsito.

Fuentes policiales informaron a crónica.com.ar que el accidente ocurrió a las 9 en la mano hacia el Río de la Plata, a la altura del shopping Dot Baires, entre el cruce con la autopista Panamericana y el puente de la calle Superí.

El siniestro vial fue protagonizado por una moto Bajaj y un auto Ford EcoSport, por causas que comenzaron a investigarse. El vehículo de menor tamaño quedó destruido y dado vuelta sobre la cinta asfáltica.

Detalles del operativo de emergencia

A los pocos minutos, arribaron agentes de la Comisaría Vecinal 12 A, que se abocaron a desviar la circulación vehicular.

Además, llegó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que constató el deceso del motociclista, debido a que su muerte fue instantánea.

Asimismo, atendió en el lugar a tres hombres pero sólo por precaución, debido a que tenían contusiones, precisaron los voceros.

Trabajaron en la zona dos ambulancias del SAME, que también desplazó un helicóptero, pero no descendió en el lugar al constatarse el deceso del motociclista.