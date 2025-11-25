Las penas contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se conocerán este miércoles

La audiencia comenzará a las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal. Se espera que Acuña, Emerenciano y César Sena reciban prisión perpetua.

La audiencia de cesura en la que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se realizará este miércoles en la ciudad de Resistencia. Según informaron fuentes del caso, la citación es a partir de las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, donde la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias que recibirán el clan, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González . El sábado 15 de noviembre, César Sena fue hallado culpable por unanimidad del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo , en calidad de autor, mientras que el jurado popular declaró la responsabilidad penal de Emerenciano y Marcela Acuña como partícipes necesarios . Por su parte, a Obregón, González y Melgarejo se los encontró responsables por encubrimiento agravado , al tiempo que la única absuelta fue Griselda Reinoso. Se espera que el Clan Sena reciba la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es femicidio, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal. Fuente: NA.

