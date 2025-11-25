Cambios en Defensa: Carlos Presti busca avanzar con reformas en las cúpulas de las Fuerzas Armadas

NACIONALES

Como parte de los cambios en Gobierno, el futuro ministro de Defensa apuesta a la renovación.

La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa traería aparejada inminentes cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Fuentes oficiales adelantaron que “ podría haber movimientos” en la cúpula, lo que implicaría el pase a retiro de altos mandos de las tres fuerzas. Conocedor del ámbito castrense dada su condición del Estado Mayor del Ejército Argentino, Presti buscaría imprimir una renovación en las fuerzas a poco de su desembarco. En lo formal, l as designaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas las hace el Presidente de la Nación, pero quien le lleva las propuestas es el ministro de Defensa. La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro. Todo esto comenzará a tomar forma a partir del 10 de diciembre cuando Presti asuma oficialmente al frente de la cartera militar, ya que mientras tanto Luis Petri seguirá como ministro. Está previsto que ambos el miércoles de la próxima semana compartan un acto por la compra de los tanques blindados de ocho ruedas Stryker. NA

La llegada de Carlos Presti al Ministerio de Defensa traería aparejada inminentes cambios en las cúpulas de las Fuerzas Armadas: el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Fuentes oficiales adelantaron que “ podría haber movimientos” en la cúpula, lo que implicaría el pase a retiro de altos mandos de las tres fuerzas.

Conocedor del ámbito castrense dada su condición del Estado Mayor del Ejército Argentino, Presti buscaría imprimir una renovación en las fuerzas a poco de su desembarco.

En lo formal, l as designaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas las hace el Presidente de la Nación, pero quien le lleva las propuestas es el ministro de Defensa.

La tradición marca que cuando un militar es ascendido a la jefatura de la fuerza, los oficiales superiores más antiguos deben pasar a retiro.

Todo esto comenzará a tomar forma a partir del 10 de diciembre cuando Presti asuma oficialmente al frente de la cartera militar, ya que mientras tanto Luis Petri seguirá como ministro.

Está previsto que ambos el miércoles de la próxima semana compartan un acto por la compra de los tanques blindados de ocho ruedas Stryker.