Un chofer que llevaba a niños de 12 años en un viaje de egresados dio positivo en un test de drogas

NACIONALES

El micro había partido desde Exaltación de la Cruz y, en pleno trayecto, un grupo de padres exigió que al chofer se le realizara un test de narcóticos en la zona de Munro.

Claudio Aranda , de 29 años, llegó bajo los efectos de drogas para conducir el micro que debía trasladar a menores de distintos colegios hacia Cariló en el marco de un viaje de egresados . Fueron los propios padres de los estudiantes quienes advirtieron la situación y, tras constatar la infracción, intentaron agredirlo.

Según el parte policial, personal de la fuerza fue convocado al colegio Almafuerte , ubicado en las calles Hernández y Fleming, desde donde partía uno de los contingentes. Minutos antes, la madre de un alumno había señalado que el micro "venía esquivando controles" , al circular por la colectora de la autopista Panamericana.

Efectivos de la Comisaría Tercera de Vicente López confirmaron que los padres detectaron conductas inapropiadas en el chofer y solicitaron que se le realizara un test de alcoholemia, al que el conductor se negó . Luego fue sometido a un examen por consumo de estupefacientes, que arrojó resultado positivo para cocaína y marihuana . Ante esta situación, algunos padres intentaron tomar represalias y los policías intervinieron para resguardar la integridad física de Aranda.

Si bien la empresa envió un conductor sustituto, el reemplazo no contaba con las horas de descanso reglamentarias, por lo que se dispuso otro chofer. El viaje finalmente se reanudó con una importante demora.