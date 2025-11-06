Hoy es el día del bancario y no habrá atención al público

Cada 6 de noviembre, la actividad bancaria en Argentina se detiene en todo el país. Millones de personas deben reorganizar sus gestiones presenciales y el gremio refuerza su posición en la negociación colectiva. Durante esta jornada, todos los bancos –públicos y privados– permanecen cerrados, lo que obliga a los usuarios a recurrir a canales digitales, cajeros automáticos y comercios habilitados para realizar operaciones esenciales.

Por qué el 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario





El fundamento legal de este feriado se encuentra en el artículo 50 del convenio colectivo de trabajo, que establece el 6 de noviembre como Día del Bancario, rigiendo para esa fecha las normas de los feriados nacionales. Esta disposición abarca a todas las entidades financieras y garantiza el descanso para los empleados bancarios en todo el país.

El origen de la conmemoración está vinculado a la fundación de la Asociación Bancaria el 6 de noviembre de 1924, marcando el punto de partida de la organización sindical de los trabajadores del sector. Además, la fecha remite a las primeras luchas gremiales, como la huelga de 1919 liderada por Vicente Ventura y Jorge Alvear, quienes impulsaron el reconocimiento del sindicato.

Entre los principales logros de aquellos años figuran la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros en 1923, la reducción de una jornada laboral que llegaba a las doce horas diarias y la institucionalización definitiva del feriado sectorial. A lo largo de su historia, la Asociación Bancaria fue consolidando derechos laborales y posicionando al gremio como un actor central en la defensa de quienes trabajan en el sector financiero.

Qué pasa con los bancos el 6 de noviembre





Durante el Día del Bancario, la operatoria presencial bancaria se encuentra completamente suspendida. Los usuarios pueden acceder solo a servicios ofrecidos a través de aplicaciones móviles, homebanking y cajeros automáticos, y realizar extracciones en supermercados, farmacias y comercios habilitados.

Las operaciones programadas con vencimiento el 6 de noviembre se procesan el siguiente día hábil según los procedimientos habituales del sistema financiero. La Comisión Nacional de Valores (CNV) declara además feriado bursátil, por lo que tampoco operan ni el mercado cambiario ni la Bolsa.

Las liquidaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y otras operaciones que vencen ese día también se difieren al día siguiente, de acuerdo a lo dispuesto por el Banco Central. De este modo, la actividad bancaria presencial se encuentra completamente paralizada en todas las sucursales.