Fue a una parrilla, encontró una hormiga en la comida, se quejó con la moza y le destrozaron el auto

NACIONALES





Un hombre vivió una pésima experiencia durante una salida con su pareja. Fue a comer a una parrilla de Ituzaingó, pidió una provoleta de entrada y al cortarla encontró una hormiga. Se quejó con la moza y se retiró del lugar, pero un empleado salió y reaccionó de forma violenta: le destrozó el auto de una patada.

El hecho ocurrió en el restaurante Bosque Leloir, ubicado en Presidente Perón al 8300. Tras ser atacado, el hombre se fue del lugar sin bajar del coche para no confrontar con el agresor, pero inmediatamente se dirigió hacía la comisaria para hacer la denuncia correspondiente.

“La moza nos trajo una provoleta con las dos gaseosas que pedimos. Empiezo a cortar para servirle una porción a mi novia y de repente salió una hormiga negra de adentro”, contó la víctima, identificada como T.V.R., en diálogo con Primer Plano Online.

Horrorizado por el episodio, decidió quejarse: “Llamé a la mesera, le informé lo que pasó y que ya se me había ido el apetito, por lo que nos íbamos a retirar. ‘Bueno, es sólo una hormiga, tampoco es para tanto’, fue su respuesta”, relató.

Pese a la indignación que le provocó lo ocurrido y la reacción de la moza, se fueron “sin hacer ningún alboroto”, aseguró el denunciante. “Nos levantamos, acomodamos las sillas y nos fuimos”, detalló.

Una vez dentro de su auto, un Peugeot 208 negro, salió la moza del local con un hombre: “Me señalaron, y el tipo vino hacia mí a patearme el auto. Me abolló el guardabarro delantero derecho y metió el espejo retrovisor hacia adentro. Tuve que frenar por el impacto, pero luego seguí de largo para no generar problemas y porque la calle está jodida”, contó.





Mientras tanto, la moza volvió a gritar: “No exagere, es sólo un insecto”. Indignado por los destrozos que sufrió su coche y por la actitud de los trabajadores del restaurante, el hombre fue directo a la la comisaría 3ª de Las Cabañas a radicar la denuncia.

“Ni me tomé el tiempo de hacerle una reseña en Google porque cuando entré lo único que tenían eran críticas, todos comentarios muy parecidos, de mala atención, mala predisposición, falta de respeto y comida mala, y ni una respuesta de sus propietarios a las quejas”, concluyó.



