Manejaba borracho, chocó a toda velocidad y mató a una pareja: ¿Quién es el joven detenido?

NACIONALES

El conductor de una camioneta chocó un auto en el que murió un matrimonio, cuyos tres hijos sobrevivieron, pero resultaron heridos.

El choque ocurrió el viernes pasado por la noche en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en la localidad bonaerense de José C. Paz, y por el hecho fue detenido un joven de 23 años, identificado como Michael Carballo.

Según informaron los medios locales sobre la tragedia, la camioneta Volkswagen Amarok embistió al Renault 12 y quedó incrustada en el vehículo.

El acusado conducía en estado de ebriedad. Luego del test de alcoholemia, el resultado arrojó que tenía 3,01 gramos de alcohol en sangre, por lo que fue detenido e imputado por “homicidio culposo agravado” por conducir alcoholizado y provocar múltiples muertes.

En sus redes sociales, el detenido se muestra conduciendo cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno, entre ellas la Volkswagen Amarok con la que asesinó a la pareja.

Como si fuera poco, le gusta la velocidad. De hecho, subió un video acelerando manejando rápido en un cuatriciclo, compitiendo con otros. Por otro lado, también publicaba fotos en fiestas con amigos y además posando junto a cantantes de cumbia.

Carballo es hijo del dueño de Tornado, un reconocido boliche de la zona. Según indicaron testigos, circulaba a gran velocidad, a más de 100 kilómetros por hora. Esto coincide con el desenlace fatal que provocó la muerte de Renzo Benítez y Eliana Martínez, donde una de las víctimas salió despedida por el parabrisas del vehículo.

Por su parte, los menores sufrieron distintos traumatismos y fueron trasladados a los hospitales de Niños Gutiérrez y Garrahan. El caso está a cargo de la Fiscalía N°4 de San Martín, dirigida por Rubén Moreno, quien analiza las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios recabados para reconstruir la secuencia del choque.