Exempleado de una concesionaria se robó 6 autos y los ofrecía por Instagram

NACIONALES

Un hombre fue acusado de robar seis autos de una concesionaria en la que había trabajado y ponerlos a la venta en una agencia clandestina propia. El acusado se desempeñaba como jefe de área de la empresa robada hasta poco antes del hecho. Tras ser desvinculado de la firma, aprovechó su posición para cometer el delito.

El episodio ocurrió en Pilar en septiembre y las autoridades lograron dar con el sospechoso en las últimas horas, después de realizar tareas de ciber patrullaje y detectar que el hombre intentaba vender tres de los autos denunciados a través de un perfil de redes sociales.

El 25 de septiembre un hombre de 46 años, apoderado de la agencia Autonort ubicada en el kilómetro 51.200 de la Panamericana, denunció el robo de seis coches y de toda su documentación original. Se trataba de una Ford Ecosport, un Peugeot 308, un Nissan Versa, un Ford Mondeo Titanium, un Citroen DS y un Volkswagen Polo.

El personal de la SUBDDI Pilar recopiló testimonios y analizó imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, lo que les permitió descubrir la participación en los robos de un exempleado de la firma Autonort.

Las tareas continuaron en la virtualidad y así fue como llegaron al usuario de Instagram “automotoresorlandi”, donde se ofrecían a la venta tres de los autos robados; el Nissan Versa, el Peugeot 308 y la Ford Eco Sport, según informó Diario Pilar.

El fiscal a cargo del caso, Pablo Menteguiaga, ordenó un allanamiento en la agencia Orlandi, ubicada en el partido de Zárate y allí se identificó al dueño y se secuestró el Nissan Versa, dos celulares y una notebook. Además, el local por no contaba con la habilitación municipal correspondiente, por lo que fue clausurado.

Luego, los investigadores dieron con una segunda concesionaria, cuyo nombre es “Sky Cars” y el propietario es el exempleado de Autonort. Al allanar el comercio encontraron documentación relacionada con la investigación que fue secuestrada, junto con 17 autos, tres celulares, tres computadoras portátiles, cinco cámaras inalámbricas, la suma de 2.071.500 y 7 mil dólares. Durante el operativo detuvieron al acusado y a un socio que estaba con él.

La causa fue caratulada como “Allanamiento de urgencia, secuestro. Aprehensión de urgencia. Administración fraudulenta, atentado y resistencia a la autoridad” y quedó a cargo de la UFI Nro. 4 de Pilar y el Juzgado de Garantías Nro. 6. La investigación continúa.