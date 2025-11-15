Entradera violenta en Santa Teresita: una familia vivió una madrugada de terror

ZONALES

Una familia del barrio Jagüel, en Santa Teresita, atravesó una madrugada estremecedora luego de sufrir una violenta entradera durante las primeras horas del jueves. Un grupo de delincuentes irrumpió en su vivienda, ubicada sobre la calle Los Pinos, y atacó a las víctimas con una brutalidad que dejó a todos conmocionados.





Los intrusos ingresaron con extrema violencia, redujeron a los integrantes de la familia, los ataron y los golpearon mientras recorrían cada uno de los ambientes en busca de objetos de valor. Según las primeras informaciones, los ladrones se tomaron el tiempo de revisar toda la casa antes de escapar con múltiples pertenencias.





Tras el asalto, los delincuentes huyeron sin ser identificados. Las víctimas, aún en estado de shock y con diversas lesiones, lograron pedir ayuda una vez que consiguieron liberarse.





La Policía inició un operativo para dar con los responsables: analizan cámaras de seguridad de la zona, toman declaración a vecinos y trabajan sobre distintas líneas investigativas para intentar reconstruir la secuencia delictiva y determinar si los asaltantes actuaron con información previa.





El violento episodio generó preocupación en la comunidad y los investigadores no descartan que se trate de una banda que haya actuado previamente en otros barrios de la Costa.