Encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento: investigan un femicidio seguido de suicidio

NACIONALES





Una mujer de 47 años y un hombre de 27 fueron encontrados sin vida este domingo en un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en el Valle de Punilla (Córdoba), donde, según los primeros indicios, él habría cometido un femicidio antes de suicidarse.

El hecho ocurrió entre la tarde del sábado y la tarde del domingo, y es investigado por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, bajo estricta reserva.

El caso se desencadenó cuando el conserje del hotel Ruta 38 intentó comunicarse con la pareja casi 24 horas después del ingreso. Al no obtener respuesta, forzó la puerta —bloqueada por la cama— y encontró al hombre colgado con sábanas y a la mujer inmóvil en el piso.

Fuentes judiciales confirmaron que la pareja mantenía una relación desde hacía un año y que existían denuncias previas por amenazas, además de una restricción de acercamiento que no se cumplió.

En la habitación se secuestró un teléfono celular destruido, que será peritado como posible evidencia clave para reconstruir las horas previas al crimen.

Qué investiga ahora la fiscalía de Cosquín

La fiscal Paula Kelm encabeza la investigación bajo secreto de sumario. Voceros judiciales señalaron que, en esta etapa inicial, la hipótesis principal es un femicidio seguido de suicidio, sujeta a confirmación pericial.

Se esperan los resultados de las autopsias para determinar la mecánica del hecho, el momento de las muertes y si hubo elementos adicionales de violencia que no fueron visibles en la primera inspección.

“En este estadio inicial de la investigación, la principal hipótesis de trabajo es que se trataría de un femicidio seguido de suicidio”, indicaron desde la Justicia.