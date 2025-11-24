Tigre: un nene de 7 años fue baleado durante una pelea familiar y su tía quedó detenida

NACIONALES

El menor recibió un disparo en el tórax y se encuentra internado con pronóstico reservado.

Una mujer fue detenida después de que su sobrino de 7 años resultara herido de bala durante una discusión familiar registrada en el partido bonaerense de Tigre . El hecho ocurrió el viernes por la noche en la intersección de Dorrego y Quintana, en el barrio conocido como “La Trapito” , donde se desató un enfrentamiento entre dos grupos de familiares, según indicaron fuentes policiales. En medio de la pelea, Ayelén Brisa Anríquez habría distribuido armas entre sus allegados y efectuado varios disparos. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, uno de esos tiros impactó en el niño, que se encontraba en el patio de la vivienda cuando comenzó el conflicto. El menor fue trasladado de urgencia al hospital materno infantil de Tigre con una herida en el tórax y quedó en estado reservado. Tras una intervención quirúrgica, fue derivado al Hospital Posadas, donde permanece internado y en recuperación postoperatoria. Luego del tiroteo, la Policía Bonaerense llevó adelante ocho allanamientos en distintos puntos del norte del conurbano para ubicar a los sospechosos. Con testimonios, material fílmico y tareas de campo, los investigadores identificaron a tres posibles autores: Alexis Almada, alias “Tom” ; Ayelén Anríquez ; y un tercer acusado de apellido Vieytes , apodado “Peroti” . Horas más tarde se concretó la detención de Anríquez, señalada como la tía del niño herido y presunta protagonista de una pelea con los hermanos del padrastro de la víctima. La UFI de Benavídez continúa la investigación y busca a los otros dos implicados, que siguen prófugos. Fuente: TN.

