NACIONALES

Demoras en el Tren Sarmiento: un hombre de 32 años impidió el paso en Floresta

Gaston noviembre 25, 2025

La jornada laboral comenzó con complicaciones en las distintas estaciones que atraviesa la línea.

Las formaciones del T ren Sarmiento operan este martes con retrasos tras un incidente ocurrido en Floresta , donde un hombre de 32 años se interpuso a una formación en el paso peatonal de Emilio Lamarca . La formación debió aplicar el freno de emergencia y varios pasajeros se cayeron adentro del vagón. La persona fue retirada de las vías y se logró restablecer el recorrido habitual, pero las demoras alcanzan los 20 minutos , lo que genera congestión en las estaciones y malestar entre los pasajeros. Los vagones y andenes están colmados de pasajeros, muchos de los cuales expresan su frustración por la situación.

