Choque y vuelco en Almagro: varios heridos

NACIONALES

Varios heridos dejó un brutal choque y vuelco en el barrio porteño de Almagro donde una camioneta impactó contra un colectivo . El siniestro tuvo lugar en el cruce de las calles Colombres y Quito cuando entre una camioneta Mercedes Benz Sprinter, que volcó al chocar con un colectivo de la línea 2, que se encontraba en servicio. Por el hecho, el SAME derivó por politraumatismos al chofer de la camioneta y a un pasajero del colectivo a los hospitales Durand y Ramos Mejía, respectivamente. Bomberos de la Ciudad acudieron al lugar, y auxiliaron a los involucrados, quienes salieron por sus propios medios. Por precaución y prevención durante los trabajos, s e cortó el suministro eléctrico de ambos vehículos. NA

