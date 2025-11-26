Una adolescente de 13 años fue apuñalada por un compañero en la escuela

NACIONALES









Un nuevo caso de violencia escolar conmocionó en las últimas horas a la provincia de Tucumán. Una alumna de 13 años fue apuñalada en el pecho por un compañero de curso, en pleno horario de clases.

El hecho ocurrió ayer minutos antes de las 17, cuando los adolescentes se disponían a salir al último recreo del día.

Según detallaron fuentes cercanas al caso a La Gaceta, en ese momento el chico atacó a la víctima con un cuchillo de unos 30 centímetros de largo.

El operativo de emergencia y el estado de la víctima

Apenas se conoció el ataque, una ambulancia llegó al colegio y trasladó de urgencia a la adolescente al Hospital de Niños.

Allí, la médica de guardia confirmó que la herida no puso en riesgo su vida y que la paciente quedó internada bajo observación, estable y fuera de peligro.

La investigación y las primeras medidas

Mientras tanto, el aula donde ocurrió el violento episodio fue rápidamente preservada por la Policía de Tucumán, que además secuestró en el lugar el arma blanca que usó el agresor.

La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 fue notificada y caratuló el caso como tentativa de homicidio. Más tarde, la causa pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que llevará adelante la investigación penal.

Tras recibir el último parte médico de la víctima, la Fiscalía ordenó la intervención del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora de la escuela. Además, la adolescente atacada será revisada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta.

En cuanto al alumno señalado como autor del ataque, la Justicia dispuso que sea entregado a sus familiares después de certificar su identidad.

Cómo sigue la causa

Por estas horas, la investigación avanza para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Al mismo tiempo, buscan esclarecer cómo fue que el arma ingresó a la escuela y cuál fue el motivo que desencadenó el ataque.



