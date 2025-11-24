Caso Maradona: rechazaron el pedido de detención de Julieta Makintach

NACIONALES

La solicitud había sido presentada por el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y Gianinna Maradona.

El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro rechazó el pedido de detención de la jueza destituida Julieta Makintach , presentado por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola , representantes de Dalma y Gianinna Maradona en la causa que investiga la muerte de su padre. En la resolución, el tribunal recordó que solo la fiscalía está habilitada para solicitar una medida de ese tipo y tampoco hizo lugar a la prohibición de salida del país . El juzgado además desestimó las nulidades planteadas por la defensa y rechazó la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo. Por último, ordenó que Makintach no mantenga contacto directo ni indirecto con los testigos , incluida cualquier comunicación electrónica o a través de redes sociales, salvo autorización judicial o razones procesales. La medida se basa en episodios reiterados de conductas intimidatorias hacia testigos y terceros, y se consideró proporcional para resguardar la investigación y la libertad declarativa. Fuente: Infobae.

