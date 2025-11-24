Home Ads Home Ads
NACIONALES

La Argentina firmó un acuerdo de cooperación aduanera con EE.UU.

Gaston noviembre 24, 2025

La Argentina y Estados Unidos avanzaron en un nuevo convenio de cooperación destinado a agilizar los procesos aduaneros, reforzar los controles y mejorar el intercambio de información sensible vinculada al comercio exterior. El acuerdo fue firmado en Washington entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) , en un paso que el Gobierno considera clave para la modernización del sistema. "Firmamos un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países", señalaron desde el organismo. La rúbrica estuvo a cargo del titular de ARCA, Juan Pazo , y del director general de Aduanas, Andrés Veliz , mientras que por la contraparte estadounidense participó el subcomisionado Ejecutivo Adjunto del CBP, Donald R. Stakes . Según la delegación argentina, el entendimiento permitirá “fortalecer la coordinación bilateral, potenciar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales”, además de alinear los procedimientos con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. El convenio prevé cooperación técnica y operativa para reducir tiempos logísticos, mejorar la competitividad privada y avanzar hacia una Aduana digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel. Se suma, además, a otros compromisos bilaterales recientes orientados a facilitar inversiones y promover mayor transparencia en el flujo comercial. Fuente: TN. Foto: AFP.

