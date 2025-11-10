Alberto Fernández opinó sobre la interna peronista y dijo quién podría ser candidato a presidente en 2027

El expresidente Alberto Fernández compartió su visión sobre el futuro del peronismo y mencionó a varios dirigentes que, a su criterio, podrían competir por la presidencia en 2027. Además, planteó su postura respecto a la interna que atraviesa el PJ y señaló las consecuencias que eso podría tener para la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.
Entrevistado en el canal de streaming Blender, Fernández
posicionó a Axel Kicillof como uno de los dirigentes que podrían ser candidatos
en 2027. “Creo que Axel fue un buen gobernador y sigue siéndolo. Es un tipo muy
inteligente y muy preparado”, destacó el exjefe de Estado, aunque advirtió que
el mandatario provincial enfrenta “una situación de adversidad muy grande”. “El
Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”, sostuvo y cuestionó: “Lo
que yo no me perdono es que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más
difícil a Axel”.
A dos semanas de la derrota electoral en las elecciones de
medio término, el exmandatario señaló que los conflictos internos dentro del
peronismo no se limitan a las diferencias entre dirigentes, sino que tienen
repercusiones institucionales. Planteó que las tensiones políticas pueden
afectar, por ejemplo, el posicionamiento de senadores y diputados, y advirtió
que eso puede complicar la gobernabilidad en la provincia de Buenos Aires.
Otro de los nombres que incluyó entre los dirigentes
presidenciables para el peronismo fue el del exministro de Economía Sergio
Massa, a quien describió como “una de las personas que mejor conoce el Estado
nacional”.
En ese sentido, también postuló al exgobernador de Chaco
Jorge Capitanich, de quien ponderó que “acaba de hacer una elección
extraordinaria”, y sumó al exministro de Justicia Martín Soria y a su hermana,
María Emilia Soria, intendenta de General Roca, Río Negro.
En la danza de nombres, mencionó a otros dos exfuncionarios
albertistas: Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, a quienes definió como
“impresionantes funcionarios” y dijo que “serían extraordinarios presidentes”.
“Yo siempre les digo que salgan de ahí y vayan a recorrer el país”, indicó.
Por otra parte, el expresidente defendió los resultados
económicos y laborales de su gestión. Señaló que, en su gobierno, la industria
argentina creció durante tres años consecutivos, con excepción de 2020. “Fue el
gobierno que dejó la tasa de desocupación más baja de toda la democracia”,
agregó. También remarcó que nunca impidió la vigencia de ninguna paritaria ni
promovió leyes en contra de los trabajadores.
Respecto a su mandato y sus resultados, sostuvo que las
internas dentro de los diferentes sectores que integraban la gestión
contribuyeron a instalar una percepción negativa sobre el desempeño del
Gobierno. “Es difícil que los aciertos se vean cuando dentro de la propia
fuerza se insiste en negarlos”, planteó.
El expresidente también se refirió a las causas judiciales
en las que está involucrado y se refirió a Julián Ercolini, a quien cuestionó
con dureza. “Debería avergonzarnos a todos que siga siendo juez”, señaló sobre
el magistrado del fuero federal.
En cuanto a la causa por presunta violencia de género contra
Fabiola Yáñez, Fernández negó de manera terminante haber ejercido violencia
contra su expareja. Además, señaló que entre las decenas de hojas de chats
entre Yáñez y María Cantero que existen “solo hay una donde se habla de eso,
nunca antes ni después”.
También detalló que la denuncia se refiere a un episodio,
que habría sucedido antes del 12 de agosto de 2021, cuando Yáñez quiso escapar
de la residencia de Olivos junto con su hijo Francisco. Según remarcó el
expresidente, en ese entonces su expareja ni siquiera estaba embarazada de su
hijo, ya nació en abril de 2022.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
